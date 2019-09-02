Siirt’te yılanın ısırdığı kadın hayatını kaybetti

Siirt’te evlerinin bahçesinde üzüm toplayan kadını yılan ısırdı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde meydana geldi. Bahçede üzüm toplayan 39 yaşındaki Kadriye Turhan’ı yılan ısırdı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Turhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Turhan’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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