Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Cahfer Uzkan yönetimindeki 56 VE 045 plakalı minibüs, Şirvan yolunun 17. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile aynı araçtaki Fehime Uzkan, Feremez Erdoğmuş, Feremez, Ali, Hadi, Ali, Ahmet ve Abdulrahim Ertem ile Yusuf Sartak yaralandı.

Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü ve Fehime Uzkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

