Siirt'te yurtta kalan öğrencilerin gazdan etkilenmesi

SİİRT (AA) - Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt'te yurtta kalan öğrencilerin gazdan etkilenmesine ilişkin, "Kaynağını bölgede şu an araştırdığımız gaz kokusu nedeniyle 53 çocuğumuz etkilenmiş durumda. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Bir kilometrelik mesafede yaptığımız gaz ölçümünde herhangi bir gaz sızıntısına rastlamadık. Kesinlikle hiçbir terör saldırısı söz konusu değil." dedi.

Kaymakam Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtalan ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda 53 öğrencinin gazdan etkilendiğini belirterek, hayati tehlikeleri bulunmayan öğrencilerin kısa bir süre içinde taburcu edileceklerini söyledi.

Olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını dile getiren Aydın, "Kaynağını bölgede şu an araştırdığımız gaz kokusu nedeniyle 53 çocuğumuz etkilenmiş durumda. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Bir kilometrelik mesafede yaptığımız gaz ölçümünde herhangi bir gaz sızıntısına rastlamadık. Öğrencilerimizi sadece tedbiren hastanede tutuyoruz. En kısa sürede taburcu olacaklar. Herhangi bir problem bulunmamakta. Kesinlikle hiçbir terör saldırısı söz konusu değil." diye konuştu.