Siirt’teki çağrıya Almanya sessiz kalmadı

Siirt Beşiktaşlı Taraftarlar Derneğinin başlatmış olduğu ’Çocuklar üşümesin bir mont bir bot’ kampanyası kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunan Siirt Beşiktaşlı taraftarlar derneğinin çağrısına Almanya’nın Köln ve Duisburg kentinde yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar derneği sessiz kalmadı.

Almanya Beşiktaşlı taraftarlar derneği üyeleri, kendileriyle temasa geçen Siirt Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Ersan Kesici aracılığıyla 25 çift ayakkabı ve 25 mont gönderdi. ’Çocuklar üşümesin bir mont bir bot’ kampanyasının yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da destek bulduğunu aktaran Kesici, "Her yıl engelliler için Almanya Köln ve Duisburg derneği ile beraber düzenlemiş olduğumuz kış için çocuklar üşümesin ‘Bir mont bir bot’ kampanyası kapsamında Siirt ve ilçelerinde okuyan engelli kardeşlerimize bot ve mont yardımı yaptık. Dünyada 5 milyon engelli insanımız var. Öncelikli birey oldukları için biz önce engelli çocuklarımız diyoruz o yüzden engelli çocukları önemsediğimizden dolayı onların hayata bir nebze tutunması için moral desteği vererek üşümemeleri için bir mont bir bot hediyemiz oldu. Bizde engelli kardeşlerimizle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi

Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Erhan Acar, emeği geçen herkese teşekkür etti. Acar, "Ersan kardeşimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Siirt’te yaklaşık 6 bin engelli öğrencimiz var. Birçoğunun durumu kötü. Yakacak odunlarından tutun da yiyecek yemeklerine kadar eksikleri var. Siirt Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyoruz. Bunun farkındalar. Toplumsal olarak ta bir çok projeye imza attı Ersan bey kendisine ve Almanya’daki Siirt Beşiktaşlılar Derneğine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

