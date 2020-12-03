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Siirt’teki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu

03.12.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu. Deprem nedeni ile bir caminin minaresinde ise çatlak oluştu.
Sabah saat 08.45’te merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Mardin’den de hissedildi. 5 büyüklüğündeki deprem, Kurtalan ilçesinde bazı ev ve iş yerleri ile cami minaresinde hasara neden oldu.
Market işletmecisi Mehmet şirin Bingöl, “Markette meydana gelen zarar karşınızda. Çok fazla zararım oldu, ön paneldeki cam gitti, arkada birçok eşya tahrip odu, ön tarafta da öyle. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Deprem cami minaresini çatlattı
5 büyüklüğündeki deprem nedeni ile birçok evde küçük çaplı hasar meydana geldi. Evlerin iç bölümlerinde çatlaklıklar oluşurken, bir evin ise duvarının yıkıldığı görüldü. Bir iş yerinde ise asma tavanların neredeyse tamamı düştü.
İlçede bulunan bir caminin minaresindeki şerefe bölümünde çatlaklık meydana geldi. İlçede panikle evlerinden çıkan vatandaşlar dışarıda beklemeye devam ediyor.

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