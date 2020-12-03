HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt’teki depremde tek katlı 2 evin farklı bölümleri yıkıldı

Siirt’teki depremde tek katlı 2 evin farklı bölümleri yıkıldı

03.12.2020 12:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde tek katlı 2 evin belirli bölümleri yıkıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde tek katlı 2 evin belirli bölümleri yıkıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evler kullanılamaz hale geldi.
Sabah saat 08.45’te merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Mardin’den de hissedildi. Depremin hemen ardından ilçedeki birçok evde derin çatlaklıklar oluştu. Kurtalan’a bağlı Karabağ köyünde bulunan tek katlı 2 evin farklı bölümleri, depremin şiddetine dayanamayarak yıkıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulunduTuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu
84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!84 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Kırmızı bültenle aranan Azerbeycanlı iş adamı Bağcılar'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Gören polisi aradı! Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta ihbara giden polislere ateş açıldı! Özel harekat operasyon başlattı

İhbara giden polislere ateş açıldı! Özel harekat operasyon başlattı

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Uzman çavuş Mehmet Altun, Afrin'de şehit oldu

Afrin'den kahreden haber!

Cep telefonuna gelen mesaja ilk başta inanmadı! Hiç gitmediği İstanbul’da otoyol geçiş cezası yedi

Cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.