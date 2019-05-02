Siirt'teki hırsızlık güvenlik kamerasında

SİİRT (AA) - Siirt'te iş yerinde meydana gelen hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Nejat Kızılkan'a ait dükkana gece giren 2 şüpheli, iş yerinden inşaat malzemesi çaldı.
Durumu fark ederek polis merkezine başvuran Kızılkan, hırsızların levyeyle kapıyı yerinden söküp dükkana girdiğini söyledi.
Yaklaşık 30 bin lira tutarındaki inşaat malzemelerinin çalındığını ifade eden Kızılkan, "Durumu fark edince, polise haber verdik. Ekipler gelip parmak izi incelemesi yaptı. Suç duyurusunda bulunduk, hırsızların yakalanmasını istiyoruz." dedi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, 2 şüphelinin kapıyı söktükten sonra içerideki malzemeleri şalvarlarının ceplerine koydukları görülüyor.
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