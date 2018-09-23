HABER

Siirt'teki "ışık hadisesi" ilgiyle izlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 08:49 | Son Güncelleme

Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 254 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi izlendi - Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma: - "Bu, Müslümanların ilme verdiği değeri gösteriyor"

SİİRT (AA) - Siirt'in Tillo ilçesinde, 254 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi izlendi.

İlçe merkezinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan etkinlikte, sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekledi. Vatandaşlar beklerken tekbir ve salavatlar getirdi.

Vatandaşlar, saat 06.19'daki ışık olayını meydanda kurulan dev ekrandan; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ali Fuat Atik ve bazı protokol üyeleri de türbede izledi.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, yaptığı açıklamada, ışık hadisesinin bazı mesajlar verdiğini söyledi.

Müslümanların kendi alimlerine değer verdiği zamanlarda yükseldiklerini belirten Sırma, "Bunun en güzel örneklerinden biri İbrahim Hakkı'nın hocası için yapmış olduğu, kale dediğimiz duvardan doğan güneşin ilk ışınlarının kendi üstadının başına düşmesidir. Bu, Müslümanların ilme verdiği değeri gösteriyor." dedi.

Alimlere saygı gösterilmesinin önemli olduğunu söyleyen Sırma, "Saygı gösterelim ki onlar da bize Allah'ın yolunu göstersinler. Bugün eğer dünya üzerinde 2 milyar Müslüman şunun, bunun, Avrupa'nın, Amerika'nın kölesi oluyorlarsa Allah'ı, alimleri unuttuklarındandır. Bunun sebebi, kitabı, Kur'an'ı, peygamberi unuttuklarındandır." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Fırat da izledi.

Alpay ve beraberindekiler, daha sonra İbrahim Hakkı Hazretleri Müzesini ziyaret etti.

- Işık hadisesi

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak, olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

PARTNERBu diyetle migren ağrılarından kurtulabilirsiniz!Bu diyetle migren ağrılarından kurtulabilirsiniz!
İstanbul  Boğazı'nda sis etkili oluyor İstanbul  Boğazı'nda sis etkili oluyor 
İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyorİstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali fuat atik ışık hadisesi Mili Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay Siirt

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!

Filistin'den flaş açıklama: ABD ile tüm görüşmeleri durdurduk!

İlginizi Çekebilir

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Ahmet Hakan'dan İsmail Devrim yazısı: Batsın sizin okul kıyafetiniz

Günlük burç yorumları: 23 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

MİT'in Suriye'de yakaladığı terörist 100 kişinin ismini verdi

MİT'in Suriye'de yakaladığı terörist 100 kişinin ismini verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.