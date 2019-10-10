HABER

Siirt’teki kahvede yarım asırdan bu yana satranç oynanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Siirt’te yıllardır hizmet veren kahvede satranç oynamak için bir araya gelen 45 yaş üstü vatandaşlar, hem satranç oynuyor hem de bu zeka oyununun gelecek nesillere aktarılması için gençlere örnek oluyor.Cumhuriyet Caddesi’ndeki eski Kasaplar Çarşısı’nda yıllardır hizmet veren satranç kahvesi, kentte ileri yaşta satranca merak duyanların buluşma noktası haline geldi.

Siirt’teki kahvede yarım asırdan bu yana satranç oynanıyor

Siirt’te yıllardır hizmet veren kahvede satranç oynamak için bir araya gelen 45 yaş üstü vatandaşlar, hem satranç oynuyor hem de bu zeka oyununun gelecek nesillere aktarılması için gençlere örnek oluyor.
Cumhuriyet Caddesi’ndeki eski Kasaplar Çarşısı’nda yıllardır hizmet veren satranç kahvesi, kentte ileri yaşta satranca merak duyanların buluşma noktası haline geldi. Satranç sporunun medreselerden Türkiye’ye yayıldığını belirten Satranç Federasyonu Siirt İl Temsilcisi Serdar Özyeşil, Siirt’te de bu kültürün yayılarak, yıllardır her yaştan vatandaşın bu kahveye gelip satranç oynadığını dile getirdi. Özyeşil, "Satrancın Türkiye’ye Güneydoğu’dan medreselerden yayıldığı çok önemli bir detay daha önceki medrese hocalarının çok iyi satranç bildiği ve tatil günlerinde spor olarak satranç sporunu medrese hocaları kendi aralarında profesyonel olarak ve talebeler de kendi aralarında oynadıkları bulgular bulunmuştur” dedi.

"Satranç medreselerden yayıldı"
Seyda Molla Halil Cami İmam Hatibi Abdulkahar Sevgili ise ilk başlarda medreselerde oynandığını söyledi. Sevgili, "Biz hocalarımızdan öğrendik, hocalarımız da daha önceki hocalarından öğrendi. Sırf zihin geliştirdiği için medreselerde oynanıyordu eskiden beri. Biz medresede öğrendik satrancı bu şekilde geliştirdik. Yaklaşık 30-35 yıl önce öğrendim. Bugüne kadar devam ediyorum. Fırsat buldukça oynamaya çalışıyorum. Halen öğrencilerimiz var eski usul devam ediyor. Cuma akşamları izin günlerinde 1-2 satranç takımı veriyoruz kendi aralarında oynuyorlar" diye konuştu.
Uzun yıllardır satranç oynadığını belirten Mehmet Nezir Kaya ise, satrancı çok sevdiğini küçüklüğünden bugüne kadar hiç bıkmadan usanmadan oynamaya devam ettiğini belirtti. Kahveye gelerek satranç oynadığını aktaran Kaya, "Burada tatil günlerinde boş zamanlarımızı bu arkadaşlarla geçiriyoruz. Yaşlılarımız var. Genelde okumuş insanlarımız geliyor. İmamlarımız, öğretmen arkadaşlarımız satrancı bir spor olarak değerlendiriyorlar. Geliyorlar biz beraber zaman geçirmeye çalışıyoruz. Biraz da esprilerimiz oluyor. Bir aile gibi aile ortamında oturup sohbet ettiğimiz oluyor. Satrançla da zaman geçirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Ali Mangal adlı vatandaş da, "Satranca gönül veren birisiyim. Siirt kültüründe satrancı yeri bambaşkadır. Daha önce medreselerde oynanan bir oyun. Fıkıh dersleri bittikten sonra ders hocaları ile birlikte oynarlarmış. Tabi bizimde Siirt’te tayinimiz çıktıktan sonra satranca gönül verdim. O gün bu gündür devam ediyorum. Hafta sonları arkadaşlarla buraya gelip oynuyoruz. Yaşlı olanlar var, genç olanlar var. Mesaisini bitiren esnaf da var, çalışan da var" dedi.

Siirt’teki kahvede yarım asırdan bu yana satranç oynanıyor

Siirt’teki kahvede yarım asırdan bu yana satranç oynanıyor

Siirt’teki kahvede yarım asırdan bu yana satranç oynanıyor

Siirt’teki kahvede yarım asırdan bu yana satranç oynanıyor

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Güvercinseverler yeni yerindeGüvercinseverler yeni yerinde
Pepee TV, 90 ülkede bulunan Da Vinci TV ile iş birliği yaptıPepee TV, 90 ülkede bulunan Da Vinci TV ile iş birliği yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Mardin'de 'Barış Pınarı' operasyonu! Gözaltılar var

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.