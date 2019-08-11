HABER

Siirt'teki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 00:30 | Son Güncelleme

Siirt'teki orman yangını kontrol altına alındı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayıldı.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Siirt Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangınıTarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını
Elazığ'da gece yarısı korkutan depremElazığ'da gece yarısı korkutan deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baykan orman yangını Siirt

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem

Kısa Bayram mesajları 2019: Kurban Bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları: Kurban Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

10 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 8 milyon TL devretti

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.