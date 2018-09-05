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Siirt'teki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 13:09 | Son Güncelleme

Ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'te dün silahlı saldırıda ağır yaralanan 75 yaşındaki Beşir Erkoyuncu hayatını kaybetti.

Dün gece yarısı merkez Bahçelievler Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Erkoyuncu, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otopsisi yapılan Erkoyuncu'nun cenazesi ailesine teslim edildi.

Polise teslim olan zanlının ifade işlemleri sürüyor.

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