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Siirt'teki tarihi eser operasyonunda gözyaşı şişeleri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 16:30 | Son Güncelleme

SİİRT'in Şirvan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında gözyaşı şişelerinin de bulunduğu 22 tarihi eser ele geçirildi.

Mehmet Yücel DURAK/ŞİRVAN (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Şirvan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında gözyaşı şişelerinin de bulunduğu 22 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirvan ilçesine bağlı Kayahisar köyünde 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi edindi. Harekete geçen ekipler, 21 Ağustos günü Karahisar köyünde 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yüzük, madeni para, metal obje, taşlı kolye ucu, aslan heykel figürü, kurbağa heykel figürü, 8 obje, 8 gözyaşı şişesi olmak üzere 22 eser ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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