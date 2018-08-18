Siirt'teki terör operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde biri yaralı PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 4" operasyonunun sürdüğü kaydedildi.
- Teröristler insanlı keşif uçağıyla tespit edildi
İnsanlı keşif uçağı vasıtasıyla alınan ısı kaynaklarının terörist gruba ait olduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu noktaya F-16 uçaklarıyla ateş açıldığı bildirildi.
Atak kolunun himayesinde, İl Jandarma Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan Çakırsöğüt Jandarma Komanda Tugay Komutanlığına bağlı ekiplerinin sevk edildiği bölgede biri yaralı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Operasyonda, 3 piyade tüfeği ve bunlara ait 12 şarjör, palaska, 4 şarjör kılıfı, 148 fişek, 4 pil ve kablo düzeneği, çeşitli mühimmatlar ile çok miktarda yaşamsal malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.
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