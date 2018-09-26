Siirt'teki terör operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesi İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
Operasyonda, bir mağara ile 6 noktada yapılan aramada, 6 tüp, 500 kilogram gübre, 3 metre kablo, 125 metre jiletli tel, 13 biksi makineli tüfek mühimmatı, not defteri, terörist kıyafetleri, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Malzemelerden delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.
Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti
Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...
Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu
Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti
Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Okuyucu Yorumları 0 yorum