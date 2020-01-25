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  4. Siirt’ten giden 20 personelin katılımıyla 2 kişi kurtarıldı

Siirt’ten giden 20 personelin katılımıyla 2 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 23:54 | Son Güncelleme

Siirt’te 2 UMKE, bir ambulans ve 20 personelden oluşan arama kurtarma ekibi, depremin olduğu Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi’nde diğer illerden gelen ekiplerle birlikte yürüttüğü çalışmalarda 2 kişiyi kurtardı.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür’ün talimatı üzerine 2 UMKE, bir ambulans ve 20 personel arama kurtarma ekibi olarak Elazığ’a gitti.Siirt’ten arama kurtarma ekibi olarak 20 personel, Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’ndeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Siirt’te 2 UMKE, bir ambulans ve 20 personelden oluşan arama kurtarma ekibi, depremin olduğu Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi’nde diğer illerden gelen ekiplerle birlikte yürüttüğü çalışmalarda 2 kişiyi kurtardı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür’ün talimatı üzerine 2 UMKE, bir ambulans ve 20 personel arama kurtarma ekibi olarak Elazığ’a gitti.
Siirt’ten arama kurtarma ekibi olarak 20 personel, Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’ndeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yapılan ortak çalışmalarda 2 kadın sağ olarak kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda 44 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

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