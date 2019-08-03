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Siirt'ten mazı ihracatı köylüye gelir kapısı oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Siirt'te bazı köylüler, meşe ağaçlarından topladıkları mazıyı, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere firmalar aracılığıyla Çin ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ederek gelir sağlıyor - Sefa Özgür: - "Ekmeğimizi mazıdan çıkarıyoruz. Başka ile gidip çalışacağımıza memleketimizde günde 20-30 kilogram ürün toplayıp daha fazla kar elde edebiliyoruz" - Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan: - "Umuyorum ki çiftçilerimiz daha fazla bu ürüne yönelir ve ilimize daha fazla katkı sağlanır"

SİİRT (AA) - ALİ TEPE - Siirt'te meşe ağaçlarından toplanan ve firmalar aracılığıyla birçok ülkeye ihraç edilen mazılar, vatandaşlar için gelir kapısı oluyor.

Bazı köylüler, meşelik alanlarda ağaçların diplerinde dallanan mazıları toplayıp ihracatçı firmalara satıyor. İlaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan meşe mazıları, Çin ve Rusya başta olmak üzere Fransa, Belçika, Hindistan, Dubai, İran, Irak, Pakistan ve Malezya'ya ihraç ediliyor. Yurt dışına kilogramı 15 liradan satışa sunulan mazı, bu sayede köylüye gelir sağlıyor.

- "Ekmeğimizi mazıdan çıkarıyoruz"

Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyünde yaşayan Sefa Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mazı toplayarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

Mazı sayesinde işsizlikten kurtulduğunu ifade eden Özgür, "Dağlarda doğal olarak yetişen meşe ağaçlarından topladığımız mazının kilogramını firmalara 13 liradan satıyoruz. Eskiden sezon başladığında bütün köylü bir araya gelip, mazı toplamaya giderdik. Şimdi yeniden ilgi arttı. Ekmeğimizi mazıdan çıkarıyoruz. Başka ile gidip çalışacağımıza memleketimizde günde 20-30 kilogram ürün toplayıp daha fazla kar elde edebiliyoruz." dedi.

Köylerinde yılda ortalama 10 ton mazı toplandığını, bunun köylülere ciddi ekonomik getiri sağladığını belirten Özgür, çevresindekilere köylerinde yetişen mazıyı toplayarak gelir elde etmeleri tavsiyesinde bulundu.

- "Hem işsizliğe hem de ekonomiye katkı"

Siirt'te yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Özgür de köy köy gezerek, vatandaşların topladıkları mazıyı satın alıp, ihraç ediyor.

Yılda ortalama bin 500 ton mazı ihraç ettiğini aktaran Özgür, "Mazı çok değerli bir ürün. İlaç, boya ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Köylerde günlük kişi başı ortalama 15-20 kilogram mazı toplanıyor. Köylülerden kilogramını 13 liradan satın aldığım mazıyı yurt dışına 15 liradan satıyorum. Bu da köylüler için günlük 200-300 liraya denk geliyor." diye konuştu.

Bazı köylülerin mevsimlik işçi olarak başka illere gitmek yerine bu işi yaptığını anlatan Özgür, "Mazı geçmişte ciddi bir gelir kapısıydı. Ama şimdi en az bin ton mazı ağaçta çürümeye yüz tutuyor. Köylüler bu konuda bilinçlendirilirse ciddi bir gelir olur. Hem işsizliğe hem de ekonomiye ciddi katkı sağlanır." ifadelerini kullandı.

- "Umuyorum ki çiftçilerimiz daha fazla bu ürüne yönelir"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ise Siirt'in 232 bin hektarı aşkın orman alanıyla, Türkiye'de bu alanda önemli bir konumda olduğunu kaydetti.

Kentteki orman bölgesinin büyük bir çoğunluğunun meşelik alandan oluştuğuna işaret eden Demirhan, Siirt'in yaklaşık 300 bin dekar alanda üretimi yapılan fıstığıyla da Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu ancak sadece fıstıkla yetinmek istemediklerini dile getirdi.

Bölgede ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayan Demirhan, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız son dönemde özellikle ekonomik getirisi yüksek olan ağaçlandırmayı seferberlik haline getirmiş durumda. Bunun için bu zenginliğimiz arasında yer alan meşe ağacının bir meyvesi olan mazı dediğimiz ürün de son dönemlerde epey revaçta. Kapasite anlamında, Siirt Türkiye'nin en zengin illerinden biri. Bundan sonra yapılacak projelerde Bakanlığımız ve Valiliğimizin teşvikleriyle köylülerimize yeni bir istihdam kapısı açıyoruz. Bu istihdam kapısı beklenenin de çok üzerinde gelir getirecek bir sektör. Bu sektöre ve sektörde yer alanlara yardımcı olabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak elimizden gelen tüm çaba ve yardımı gösterme kararlılığındayız."

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Anahtar Kelimeler:
ihraç mazi Siirt

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