Şık bir davetten günlük kullanıma kadar her yerde takabileceğiniz kol saati modelleri

Saat sadece bir araç değil, aynı zamanda bir aksesuar. Bazen kemeri tamamlayan, bazen ise kolye ve takıları bütünleyen bir süs eşyası. Bu sebeple de saatin giyilen kıyafetler ve oluşturulan kombin ile uyum sağlaması gerek. Bu uyum içinde sürekli olarak saat değiştirmek hoşunuza gitmiyor olabilir. Hem şık hem spor görünümlü, her yere uyan bir saat almayı tercih edebilirsiniz. "Onlarca model arasında tarzıma uygun saati ben nasıl bulabilirim?" diyorsanız sizin için bir araya getirdiğimiz ürünlere göz atabilirsiniz.

1. Klasikten vazgeçemeyenler için: Coviya Paslanmaz Çelik Bantlı Erkek Otomatik Mekanik Saat

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Hem şık hem göz alıcı saat arayanlar için ideal bir ürün olan Coviya Paslanmaz Çelik Bantlı Erkek Otomatik Mekanik Saat, şık detayları ile kullanıcıları büyülüyor. Metal paslanmaz çelik malzemeden üretilen kasası, ürüne dayanıklılık katıyor. Mavi renkli kordonu estetik ve spor bir havaya sahipken analog ön yüzü klasik imajı devam ettirmenizi sağlıyor. Saatin iç mekanizmasını gösteren tasarımı da modelin şık ve kaliteli görüntüsünü taçlandırıyor. Saatle hem günlük kullanım da hem şık kıyafetlerle çok hoş bir kombin oluşturabilir, modeli her türlü ortamda güzel bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz.

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2. Sade ve şık: Homies Kadın Kol Saati

Siyah bir kadran üzerine bakır rengi rakamlar ve siyah metal kordon ile süslenmiş olan Homies Kadın Kol Saati, bileğinize çok yakışacak. Saati göz alıcı görüntüsü sayesinde şık kıyafetlerinize kombin yapabileceğiniz gibi spor havasıyla günlük yaşamınızda da kullanabilirsiniz. 3 ATM basınca kadar su geçirmeme özelliğine sahip olan ürün, zarif detayları ile herkesin beğenisini kazanıyor. Çizilmeye karşı dayanıklı mineral cam kullanılarak üretildiği için uzun ömürlü kullanım sunuyor. Yuvarlak olarak tasarlanan kadranı, hoş ve sade bir görüntü oluşturuyor. Saatin içerisindeki mekanizma ise kuvars kristali ile üretiliyor.

3. Saat denilince akla Casio markası gelir: Casio Efv Erkek Kol Saati

İyi bir saat denilince akla ilk gelen markalardan birisi Casio. Casio Efv Erkek Kol Saati; şık metal kordonu, siyah kadranı ve beyaz işaretleri ile göz alıcı ürünler arasında yer alıyor. Kadran içindeki hasır görünümlü detay, saatin tasarımına hareket kazandırıyor. Ürünün üzerinde tarih göstergesinin yanı sıra anolog kronometre mekanizması da yer alıyor. Saatin paslanmaz çelikten üretilen gövdesi, sağladığı kaliteli ve dayanıklı hissin yanında iyi bir saat kullanım deneyimi yaşatıyor. Kuvars kristalinden destek alarak çalışan saat, 100 metreye kadar su geçirmiyor.

4. Klasik ve modernin karşımı: Daniel Klein Bayan Kol Saati

Çok zarif bir kordon ve kadranının birleşiminden oluşan Daniel Klein Bayan Kol Saati, şık görüntüsü ile herkesi kendisine hayran bırakıyor. Saatin kordon ve gövde birleşimindeki özgün detay saate modernlik katarken paslanmaz çelik gövde ve kordon, klasikten vazgeçilmediğinin kanıtı niteliğinde. Siyah üzerine uygulanan bakır tonlarının uyumu hoş bir hava oluştururken kristal kesim kenarları da çok şık bir imaj yaratıyor. Oldukça sade ve zarif tasarımıyla göz kamaştıran modeli ister özel günlerde ister günlük kullanımda kullanabilir, stilinizi her an yansıtabilirsiniz.

5. Son yılların modası retro tasarımlar: LACZ DENTON Kol Saati

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Lacz Denton Kol Saati, yeşil deri kordonu ve yeşil kadranı ile retro sevenlere göz kırpıyor. Saatin kalın paslanmaz çelik kasası yine eskiyi çağrıştıran bir hava çizerken kadran içerisinde yer alan yatay çizgiler de bu tasarımı destekliyor. Ürünün içerisinde yer alan tek tarih göstergesi de retro tasarımı güçlendiriyor. Modelin oldukça sade ama şık tasarımı, hemen hemen her türlü kıyafetle kolayca uyum sağlayabiliyor. İster bir polo yaka tişört giyin ister takım elbise, saatle kombinlerinizi tamamlayabilir; bulunduğunuz ortamdaki tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz.

6. Sadelik ve göz alıcı tasarım bir arada: Duke Nickle Erkek Kol Saati

Yuvarlak kadran tasarımı klasik imajına katkı sağlayan Duke Nickle Erkek Kol Saati'nin hasır görünümlü kordonu, modern bir imaj çiziyor. Kot pantolon gibi günlük kıyafetlerle kullanabileceğiniz ürünü dilerseniz gömlek ve kumaş pantolonla da kombinleyebilirsiniz. Model, hem sade hem şık görüntüsü sayesinde hemen her türlü kombin ile uyum sağlayabiliyor. Saatin gümüş renkli akrep ve yelkovan detayı, siyah kadranı üzerinde şık bir görüntü oluşturuyor. Mineral cam kullanılarak üretilen saat, çizilmeye karşı da dayanıklı olduğu için uzun yıllar güvenle kullanılabiliyor.

7. Her ortama uyacak kadar sade: Casio Kadın Kol Saati

Casio Kadın Kol Saati, olabilecek en sade kadın kol saati modelleri arasında yer alıyor. Estetik bir tasarıma sahip olan modelin gümüş renkli kadranı üzerine sıralanan rakamlar, oldukça sade ve şık bir imaj yakalıyor. Deri siyah kordon ise zarif bir şekilde bileği sarıyor. Bu sadelik saatin tasarımının en önemli noktası. Çünkü bu sayede saat, her türlü kombin ile uyum sağlayabiliyor. İster gündelik ya da iş yaşamında ister özel davetlerde takabilirsiniz. Kaliteli materyaliyle uzun süre size eşlik edecek saat uygun fiyatıyla da kalbinizi çalacak!

8. Deri ve metalin birleşimi: Fossil Erkek Kol Saati

Deri kordon saate spor bir hava katarken analog kadranlı metal gövde ise daha klasik bir hava yaratıyor. Bu ikisinin kombinasyonundan oluşan Fossil Erkek Kol Saati hem şık davetlerde hem spor kombinlerde rahatlıkla kullanılabilecek ürünler arasında yer alıyor. İster tişört ister gömlekle kullanabileceğiniz model, her yere ve kombine uyan bir aksesuar. Kahverengi kordonu şık lacivert kadran detayı ile mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Beyaz ve altın renkli detaylı analog göstergeler ile paslanmaz çelikten üretilen gövde, saatin tasarımını tamamlıyor.