Şık bir kalem ve güzel bir yazıyla herkesi büyülemeye hazır mısınız?

Günlük hayatın her alanında kaleme ihtiyaç duyuyoruz. Ev, iş, okul ve aklınıza gelebilecek her yerde kullandığınız kalemler, göze basit görünse de oldukça karakteristik ürünler. Şık tasarımlı, rengârenk ve kaliteli kalem seçenekleri ile işlerinizi daha keyifli hale getirin. İste Amazon’dan satın alabileceğiniz birbirinden şık indirimli kalemler…

1- Bu dolma kalem tarzınıza çok yakışacak

Zarif ve ciddi iş insanlarının bayılacağı Parker Dolma Kalem, göz alıcı bir dizayna sahip. İçerisinde paslanmaz çelik yay bulunan model uzun ömürlü ve güvenilir bi yazış deneyimi sunuyor. Önemli toplantılara çok yakışacak kalem ile yazı yazmak ve imza atmak çok zevkli!

2- Bir kalem bu kadar şık olabilir mi?

Parker Sonnet Lake Tükenmez Kalem, kırmızı gövdesi ve altın kaplaması ile çok lüks bir model! Çevir aç mekanizmalı tükenmez kalem şık tasarımıyla göz dolduruyor. Paslanmaz çelikten üretilen modele mürekkebi bittiğinde yeni tükenmez kalem kartuşunu kolayca takabilirsiniz.

Parker Sonnet Lake tükenmez kaleme BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Hem uygun fiyatlı hem kaliteli

Parker Jotter XL Mono SS CT tükenmez kalem parlak gövdesi ve minimal tasarımıyla oldukça klasik bir model. Dört farklı renk seçeneği bulunan kalemlerden zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Elinize tam oturan model ile rahat bir şekilde uzun süre yazı yazabilirsiniz.

4- İçinizdeki sanatçıyı ortaya çıkarın

Edding Hobi Sanat Kalemi ile cam, metal, plastik, deri, kağıt gibi yüzeylere yazı yazabilir, çizim yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak hobi kalemleri ile ev dekorasyonunu renklendirebilirsiniz. Son derece kalıcı ve üstün kaliteye sahip ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Okul ve iş ortamına uygun

Edding 360 Beyaz yazı tahtası kalemi okul ve ofisler için oldukça önemli bir ürün. Cam ve melamin gibi yüzeylerde kullanabilen kalem bu yüzeylerden kolayca silinebilir. Dokuz farklı renk alternatifi ile karşınıza çıkan yazı tahtası kalemi geniş bir kartela sunuyor. Kullanışlı ürünü indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

6- Bu kalemi yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz

Kağıdın üzerinde yağ gibi kayan Parker Jotter Original CT Roller Kalem ile yoğun bir yazma deneyimi yaşayın. Parlak renk seçeneklerine bulunan plastik gövdeli model, krom kapağı ile birlikte şık bir görünüme sahip.

Parker Jotter Original CT Roller Kaleme BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Klasik ve rengârenk

Edding 344 Fosforlu Kalem klasikleşen tasarımı ve kaliteli üretimiyle kalemliklerin vazgeçilmez. Hem ders çalışırken hem de işlerinizi yaparken kullanabileceğiniz fosforlu kalem seçenekleri son derece kullanışlı. Su bazlı üretime sahip, pek çok renk seçeneğini bulabileceğiniz ürünü Amazon’dan indirimli fiyatı ile satın alabilirsiniz.

8- Boyamalar için birebir

Edding 1200 İnce Uçlu Keçeli Kalem, boyama ve çizim aktivetelerinin en sevilen ürünü. 30 farklı renk alternatifini bulabileceğiniz keçeli kalem pek çok ana ve ara renkle buluşmanızı sağlıyor. Doyasıya boyama ve çizim yapabileceğiniz ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Yenilikçi yazım deneyimi yaşayın

5th teknolojisine sahip Parker Ingenuity Dolma Kalem devrim yaratan bir ürün. Modern ve zarif tasarımıyla dikkat çeken dolma kalem, stil sahibi müşteriler için ideal. En klas ortamlarda yakışan dolma kalem ile üstün bir yazma deneyimi yaşayın.

10- Yazılarınızla göz kamaştırın

Edding 1200 Metalik Mürekkepli Keçeli Kalem, 1,3 mm kalın ucu ve gümüş renkli mürekkebi ile oldukça farklı. Her türlü yüzeyde ışıltıyla parlayan kalemi en keyifli aktivitelerde kullanabilirsiniz. Yazıları dikkat çekici hale getiren ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

