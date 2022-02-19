Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Yeni bir bilgisayar satın alındığında içerisinde yer alan bileşenlerin olduğu gibi kabul edilmesi gerekiyor. Ancak bilgisayar kasası boş olarak satın alınırsa oyuncuların eski bilgisayar bileşenlerini kullanmalarına imkan tanıdığı gibi kendi tercihlerine uygun düzenlemeler yapmalarına da yardımcı oluyor. Bu sayede birçok oyuncu boş olarak satın aldığı bilgisayar kasasına daha fazla depolama birimi eklemek ve çift ekran kartı kullanmak gibi tercihler yapabiliyor. Kasa boş olduğu için sadece ihtiyaç duyulan bilgisayar bileşenleri satın alındığından ekonomik yönden de avantaj sağlıyor. Bilgisayar kasalarında fan adet sayısı, ekran kartı, HDD ve SSD gibi depolama birimlerine ayrılmış alanlar değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca bazı modellerde RGB aydınlatma, sıvı soğutma, toz filtreleyici, temperli cam ve mesh yapı gibi farklı özellikler bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına en uygun özelliği sunan bilgisayar kasasını tercih edebiliyor. Haydi, en güzel bilgisayar kasalarını beraber inceleyelim.

1. Geniş ve renkli: RAMPAGE X-TITAN RC99

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Kaliteli bilgisayar kasası çeşitleri arasında hem şıklığı hem fonksiyonelliğiyle öne çıkmayı başaran RAMPAGE X-TITAN RC99, birçok oyuncu tarafından takdir ediliyor. 4 adet 120 mm fanı sayesinde etkili bir soğutma yapabilen model, bilgisayar bileşenlerinin aşırı ısınıp performans kaybı yaşatmasına engel oluyor. Tercihe bağlı olarak fan sayısı 7'ye çıkarılabiliyor. Ayrıca fanların sahip olduğu RGB ışıklı aydınlatma, oyuncuların dinamik bir oyun atmosferi yaşamasını sağlıyor. HDD ve SSD gibi çeşitli depolama birimlerine hem geniş alan hem kolay takılıp sökülebilecek bir tasarım sunan RAMPAGE X-TITAN RC99, oyuncuları mutlu etmeyi başarıyor.

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2. Tozlara geçit yok: Rush Charger Rca707

2 adet büyük boy fan sayesinde etkili bir soğutma sunan Rush Charger Rca707, fanlarda bulunan 12 farklı renk seçenekli RGB aydınlatma ile oyuncu odalarına yeni bir soluk getirmeyi başarıyor. Birçok kişi "Bilgisayar kasası nasıl temizlenir?" sorusunu soruyor. Rush Charger Rca707, en iyi bilgisayar kasası özellikleri arasında yer alan manyetik toz filtresi sayesinde tozları bilgisayar kasasından başarıyla uzak tutuyor. Böylece fanların tozdan tıkanmasına engel oluyor. Manyetik fan filtresi kolayca temizlenip kirden arındırılıyor. Kasa üzerinde rahat erişim soketleri yer alan model, pratik bir kullanım sunmasıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

3. Muazzam soğutma performansı: DEEP COOL Matrexx 50

Manyetik toz geçirmeyen ağ sistemiyle çevrelenen DEEP COOL Matrexx 50, en iyi bilgisayar kasası çeşitleri arasında bulunuyor. 4 adet RBG aydınlatmalı fanı bulunan model, bilgisayar bileşenlerini serin tuttuğu gibi renklerle hoş bir atmosfer de yaratıyor. Kule bölme tasarımıyla kablo yönetimini kolaylaştırıyor. DEEP COOL Matrexx 50 modelinin en önemli özelliği, son derece başarılı bir soğutma sistemine sahip olması oluyor. Kasanın iki yanında, üst tarafında ve arka kısmında yer alan hava çıkışları sayesinde optimize edilmiş bir hava akışı sunuyor.

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4. Kontrol tamamen sizde: Aerocool Nighthawk Duo

En iyi bilgisayar kasası markaları arasında önemli yere sahip Aerocool, Nighthawk Duo modelinde son derece estetik tasarımlı ve başarılı bir bilgisayar kasası sunuyor. RGB aydınlatmalı fanlarıyla öne çıkan bilgisayar kasası, kasa üzerinde yer alan kontrol paneli sayesinde istenilen renge göre ayarlanabiliyor. Yüksek performans sunmak için tasarlanan Aerocool Nighthawk Duo, üst seviye ekran kartı, anakart ve işlemci soğutucularına uygun yuvalar bulunduruyor. 3 adet fan ve arka kısımda yer alan delikli ızgara sayesinde iyi bir hava akışı da sağlıyor. Hafif yapısıyla istenen yere kolayca taşınıyor.

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5. Estetik ve güvenli tasarım: Dark Diamond PRO

"En iyi bilgisayar kasası hangisi?" sorusunu soranlara adete bir yanıt olarak öne çıkan Dark Diamond PRO, birbirinden başarılı özellikleriyle dikkat çekiyor. Sabit, RGB aydınlatmalı 4 adet fan sayesinde güçlü bir soğutma ve hoş bir görsellik sunuyor. Bilgisayar kasasının üst tarafında kullanıcıya kolaylık sağlayan ses, mikrofon ve USB yuvaları bulunuyor. Modelin en önemli özelliği ise full mesh panele sahip olması. Bu sayede hem kasa içerisindeki bilgisayar bileşenleri ve kablolar kolayca görülebiliyor hem delikli yapı sayesinde sürekli bir hava akışı sağlanıyor. Ayrıca kasa, ekran kartının soğuması için tercihe bağlı olarak 2 adet eklenebilir fan yuvası da sunuyor.

6. Üst düzey kalite: MSI Mag Forge 100M

Güçlü ve kaliteli bir bilgisayar kasası arayışındaysanız MSI Mag Forge 100M sizin için doğru tercih olabilir. Ürün, akıllı tasarımı sayesinde soğuk havayı kasanın her tarafına eşit olarak dağıtıyor ve üst düzey bir performans sunuyor. Kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilen model, son derece basit bir tasarıma sahip olduğu için montaj işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda gürültü seviyesini minimum düzeyde tutuyor ve çevreye rahatsızlık vermeden güvenle çalışıyor. Ayrıca geniş boyutuyla birçok bilgisayar bileşenine yuva sunuyor. Oyuncu odalarına şık bir dokunuş yapmak isteyen kişilerin ilk tercihlerinden biri, MSI Mag Forge 100M oluyor.

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7. Sadelikten hoşlananlar için: Dark 300W SFX

Tercihini her zaman sadelikten yana kullanan, iş ve çalışma ortamlarına da uygun olacak bir kasa çeşidi arayanlar için Dark 300W SFX tavsiye ediliyor. Düz siyah tasarımıyla birçok kişinin ilgisini çeken bilgisayar kasası, küçük boyutlu olduğu için hem dar alanlarda rahatça kullanılıyor hem her yere kolayca taşınıyor. Az yer kapladığı için masa üzerinde de kullanılabiliyor. Ayrıca küçük boyutlu olmasına rağmen birbirinden farklı birçok bilgisayar bileşeni için ek yuvalar sunmasıyla da öne çıkıyor. Kullanışlı tasarımı sayesinde disk okuyucu, USB girişleri ve ses çıkışlarını ön panelde bulundurarak erişim kolaylığı sunuyor. Üstelik uygun fiyatıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

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8. Kişiselleştirmeye hazır: TURBOX Omyvera 192

SSD ve HDD gibi birçok depolama birimi için ek alan seçenekleri, farklı anakart tipleri için vidalama yuvaları sunan TURBOX Omyvera 192, kullanıcıların kendi tercihlerine göre rahatça kasa üzerinde değişiklik yapmasına imkan tanıyor. Kasanın üzerindeki güç tuşu, USB, ses ve mikrofon çıkışları kullanıcıların kolayca erişebileceği bir alanda yer alıyor. 4 adet mavi renk aydınlatmalı fan bulunduran TURBOX Omyvera 192 hem şık bir görünüm hem etkili bir soğutma ortaya koyuyor. Yan tarafta yer alan şeffaf kapak ise bilgisayar bileşenlerinin kolayca görülmesini sağlıyor.

9. Tarzınızı yansıtın: Cooler Master Td500

Cooler Master markası, bilgisayar alanında son derece başarılı ve kaliteli ürünler ortaya koymasıyla biliniyor. En iyi bilgisayar kasası çeşitleri arasında önemli bir yere sahip Cooler Master Td500, 4 adet fan ve poligonal mesh tasarımlı kasa yapısı sayesinde üst düzey bir hava geçirgenliği sağlayarak serinliğini başarıyla koruyor. Poligonal mesh yapı başarılı hava akışı sağlamasının yanı sıra 3 boyutlu tasarımıyla da son derece şık bir duruş sergiliyor. RGB aydınlatmasıyla harika bir ışık deneyimi sunan Cooler Master Td500, kristalize temperli cam paneliyle de dikkat çekiyor. Kristalize yapı sayesinde hoş bir ışık yansıması oluşturuyor.

10. Yenilikçi tasarım: Dark Maxima V20

Klasiklerin dışına çıkmayı seven kişiler için ideal bilgisayar kasa önerisi arasında yer alan Dark Maxima V20, yenilikçi tasarımıyla oyunculardan tam not almayı başarıyor. Başarılı fan tasarımı sayesinde benzersiz bir hava akışı sunan bilgisayar kasası, sıcak havayı kolayca tahliye edebiliyor. Ekran kartını yatay olarak konumlandırmayı sevmeyen kişilere mükemmel bir çözüm önerisiyle gelen model, dikey bir şekilde ekran kartı konumlandırılmasını sağlayan yuvalar bulunduruyor. Böylece hem şık bir görünüm hem daha fazla kullanılabilir alan elde ediliyor. Güçlendirilmiş cam yan paneli ve mesh ön paneliyle de bulunduğu ortama estetik bir dokunuş katıyor.

11. Kullanıcı dostu bir model: BitFenix Nova Tg

BitFenix Nova Tg, modern ve dinamik tasarımı sayesinde en şık bilgisayar kasa çeşitleri arasında yer alıyor. RGB aydınlatması ve temperli cam paneli sayesinde oyun ruhuna uygun harika bir ışık deneyimi sunuyor. Bir yanı temperli cam kasalar söz konusu olduğunda "Bilgisayar kasası nasıl açılır?" sorusu soruluyor. 4 adet vida yuvasıyla kasaya oturtulan temperli cam kısım, vidalar açılarak kolayca yerinden çıkarılabiliyor. Bu sayede kasa içerisinde kolayca değişiklik yapılabiliyor. Gürültü koruma özelliği sayesinde fan seslerini minimum seviyede tutan BitFenix Nova Tg, toz geçirmeyen filtre sistemiyle de öne çıkmayı başarıyor.

12. Isınma sorununa son: Raijintek Ponos Ms

Sürekli ısınıp oyun performansını düşüren bilgisayarlardan bıkan oyunculara Raijintek Ponos Ms Bilgisayar Kasası tavsiye ediliyor. 4 adet dahili fanla beraber gelen kasa, sahip olduğu yuvalarla kullanıcılara fan sayısını 9 adete çıkarma imkanı veriyor. Ayrıca ön panelde yer alan radyatör desteği sayesinde sıvı soğutma da tercih edilebiliyor. Bu sayede rakipsiz bir soğutma performansı sergiliyor. HDD ve SDD gibi depolama birimleri için birçok yuva sunan Raijintek Ponos Ms, bilgisayar kasasının son derece verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluyor. Geniş tasarımı sayesinde uzun boyutlu ekran kartlarına da rahatlıkla alan sunuyor.

13. Bütçesi kısıtlı olanlara: Rush Fordo Rca502

En ucuz bilgisayar kasası çeşitleri arasında yer alan ve uygun fiyatının yanı sıra kalitesiyle de adından söz ettiren Rush Fordo Rca502, en sevilen bilgisayar kasalarından biri olarak öne çıkıyor. Başarılı iç dizaynı sayesinde birçok bilgisayar bileşeninin rahatlıkla monte edilmesini sağladığı gibi uzun boyutlu ekran kartları için de uygun alan sunuyor. Toplam 8 adet opsiyonel fan yuvası bulunan Rush Fordo Rca502, başarılı mesh tasarımıyla da güçlü bir hava akımı oluşturulmasına imkan tanıyor. Yan kısımdaki temperli camı sayesinde estetik bir görünüm sunan model, kasa içerisinde yer alan kablo ve bilgisayar bileşenlerinin kolayca görülmesini sağlıyor.

14. Oyuncu odalarına yeni bir nefes: Spirit Of Gamer DEATHMATCH 3

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RGB ışıklandırması sayesinde son derece canlı ve keyifli bir ortam sunan Spirit Of Gamer DEATHMATCH 3, şeffaf yan paneli sayesinde aydınlatmanın etrafa dağılmasını sağlıyor. Kasa içerisinde yer alan akıllı dizayn sistemiyle depolama birimleri, kablolar ve çeşitli bilgisayar bileşenleri birbirine dolanmadan rahatça muhafaza edilebiliyor. Geniş bir iç alan sunmasının yanı sıra oldukça az yer kaplayan kasa, dar alanlarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Son derece güvenli bir kullanım sunan model, güvenlik seviyesini daha yukarıya çıkarmak için asma kilit yuvası da bulunduruyor. Bu sayede kasa içerisindeki bilgisayar bileşenleri her zaman güvende kalıyor.

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