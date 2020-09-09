Sık sık cinsel ilişkiye girmek erken ölüm riskini azaltıyor, ilaç kadar etkili!

Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, 15 binden fazla katılımcıyı takip ettiler ve çıkan sonuca göre cinsel ilişkiye sık giren insanların kalp ve diğer hastalıklardan ölme riskinin düşük olduğunu buldular. İşte 6 iyi neden...
Güçlü bir bağışıklık sistemi şu anda her zamankinden daha önemli. Bunun için yatak odasında vakit geçirmek iyi bir seçenek olabilir. Araştırmada, haftada en az üç kez seks yapan kişilerin, hastalıkla savaşan antikor İmmünoglobin A'nın yalnızca iki veya daha azını yönetenlere göre yüzde 30 daha yüksek seviyelere sahip olduğunu buldu.
Seks sırasında beyniniz, kendini iyi hissettiren hormonların bir laboratuvarı haline gelir. Endorfinler, oksitosin ve dopamin, beyninizdeki zevk merkezlerini aydınlatır ve o anda hissettiğiniz heyecanı ve mutlu bir gün geçirmenizi sağlar. Etkileri uzun da sürebilir. Düzenli seksin genel mutluluğumuzu artırarak depresyonu önlediği gösterilmiştir.
Yatmadan önce seks yapmak uyku kalitenizi artırabilir. Erkeklerde bu, prolaktin adı verilen bir kimyasalın orgazmik salınımından kaynaklanır ve bu da onların hemen rahat ve yorgun hissetmelerine neden olur. Kadınlarda seks sonrası östrojen dalgalanması REM uykusunu artırabilir.
Baş ağrınız olduğu için seksi geri çevirmeyin. Görünüşe göre orgazm baş ağrılarının yanı sıra adet krampları, sırt ağrısı ve hatta artrit ağrısını tedavi edebilir. Cinsel ilişkinin ağrı giderici özellikleri, vücudun doğal aspirini olan endorfin salgılanmasından kaynaklanır.
Prostat kanseri, 60 yaşın üzerindeki erkekler için en büyük sağlık tehditlerinden biridir. Bunu önlemenin doğal bir yolu, daha fazla seks yapmak olabilir. Journal of the American Medical Association'da yayınlanan bir araştırma, ayda en az 21 kez boşalan erkeklerin prostat kanserine yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu.
ABD'deki Georgia Eyalet Üniversitesi'nin araştırmasına göre, düzenli seks, kan basıncını düşürmede ilaç almak kadar etkili olabilir.
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