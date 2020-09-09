Sık sık cinsel ilişkiye girmek erken ölüm riskini azaltıyor, ilaç kadar etkili!

Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, 15 binden fazla katılımcıyı takip ettiler ve çıkan sonuca göre cinsel ilişkiye sık giren insanların kalp ve diğer hastalıklardan ölme riskinin düşük olduğunu buldular. İşte 6 iyi neden...

BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Güçlü bir bağışıklık sistemi şu anda her zamankinden daha önemli. Bunun için yatak odasında vakit geçirmek iyi bir seçenek olabilir. Araştırmada, haftada en az üç kez seks yapan kişilerin, hastalıkla savaşan antikor İmmünoglobin A'nın yalnızca iki veya daha azını yönetenlere göre yüzde 30 daha yüksek seviyelere sahip olduğunu buldu.

İYİ HİSSETTİRİYOR

Seks sırasında beyniniz, kendini iyi hissettiren hormonların bir laboratuvarı haline gelir. Endorfinler, oksitosin ve dopamin, beyninizdeki zevk merkezlerini aydınlatır ve o anda hissettiğiniz heyecanı ve mutlu bir gün geçirmenizi sağlar. Etkileri uzun da sürebilir. Düzenli seksin genel mutluluğumuzu artırarak depresyonu önlediği gösterilmiştir.

UYUMAYA YARDIMCI OLUR

Yatmadan önce seks yapmak uyku kalitenizi artırabilir. Erkeklerde bu, prolaktin adı verilen bir kimyasalın orgazmik salınımından kaynaklanır ve bu da onların hemen rahat ve yorgun hissetmelerine neden olur. Kadınlarda seks sonrası östrojen dalgalanması REM uykusunu artırabilir.