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Sık sık idrara çıkanlar için önemli uyarı! Bu hastalıkların habercisi olabilir...

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

İdrar, vücut için hayati fonksiyonlara sahip boşaltım sisteminin atık ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir işlevi olduğu sanılsa da önemli fonksiyonları bulunuyor. İdrar rengi ve sıklığındaki değişiklikler vücutla alakalı ipucu sunabiliyor. Sık sık idrara çıkmak hastalık habercisi mi? Nedenleri neler? Gelin, birlikte inceleyelim.

Sık sık idrara çıkanlar için önemli uyarı! Bu hastalıkların habercisi olabilir...

Sınav sırasında, yolculukta ya da gece tatlı bir uyku çekerken hiç beklenmedik anda sizi zor durumda bırakabilecek bir fizyolojik fonksiyondan bahsediyoruz. Az idrara çıkma ihtiyacı hissetmek gibi sık sık idrara çıkmak da size bazı sorunları işaret ediyor olabilir.

SIK İDRARA ÇIKMANIN NEDENLERİ

Fazla Su Tüketimi: Ne kadar sıvı tüketirseniz o kadar çok idrar üretimi gerçekleşecektir. Fazla su tüketimi aşırıya kaçılmadığı müddetçe faydalı. Pek çok yerde günde 2 litre su içilmeli gibi öneriler yer alsa da başkası için yeterli olan su miktarı sizin için yeterli olmayabilir. Bu nedenle kendi vücudunuzun ihtiyaçlarının farkına varıp sinyallerini takip etmeniz gerekiyor. İdrar renginiz koyu sarıysa yeterli su tüketmediğinizi anlayabilirsiniz Bununla birlikte soluk sarı renkte idrar yeterli sıvı alımını ifade eder.

Diüretik Alımı: Farkına varmadan içerisinde diüretik, yani idrar söktürücü, bulunan içeceklerden fazla miktarda tüketiyor ya da diüretik etkisi olan ilaçlar alıyor olabilirsiniz. Kahve ve çay diüretik içeceklerin başında geliyor. Bu içeceklerin tüketimi fazla sıvı almamanıza rağmen idrar miktarınızı artırır. Tansiyon ilaçları ve bazı doğum kontrol hapları da idrar sökücü etki gösterirler.

Enfeksiyon: Bağırsak bakterilerimiz bağırsaktan idrar yoluna geçip burada enfeksiyona neden olabilirler. Enfeksiyon sonucu idrar yolu, mesane ya da daha ileri durumlarda böbrekte iltihap oluşabilir. Bu durumda sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissetseniz de idrar çıkışı fazla olmayabilir. Bu şikayetinize ağrı, yanma, mide bulantısı gibi belirtilerde eşlik ediyorsa doktora görünmeniz ve doktorunuzun önerdiği süre ve miktarda antibiyotik kullanmanız gerekebilir. Önemli bir durum olduğu, ilerde böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabileceğini hatırlatmak isteriz.

Diyabet: Tip 1 ve tip 2 diyabet böbrekler üzerindeki yükü artırarak daha fazla idrar üretimine neden olur. Eğer bir enfeksiyon söz konusu değilse şeker hastalığından şüphelenilebilir.

Miyom: Rahim içerisinde iyi huylu tümörler, idrar torbası üzerine baskı yaparak daha sık idrara çıkma isteğine sebep olabilir.

Prostat Büyümesi: İyi ya da kötü huylu prostat büyümesi durumunda en yaygın belirti sık idrara çıkmaktır. Ancak iyi huylu prostat büyümesinde her zaman sık idrara çıkma durumu gözlenmeyebilir. Kanama, yanma, idrara çıkarken zorlanma da diğer belirtileridir.

Mesane Kanseri: Mesane kanseri prostat büyümesiyle benzer belirtiler gösterir. Kanser gibi önemli hastalıkların yanı sıra doğuştan gelen aktif mesaneye ya da normalden küçük bir mesaneye de sahip olabilirsiniz. Tanıdıklarınıza kıyasla sık idrara çıkmanıza değil, kendi rutininize kıyasla sık idrara çıkıp çıkmadığınızı referans almalısınız.

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