Sık sık idrara çıkanlar için önemli uyarı! Bu hastalıkların habercisi olabilir...

Sınav sırasında, yolculukta ya da gece tatlı bir uyku çekerken hiç beklenmedik anda sizi zor durumda bırakabilecek bir fizyolojik fonksiyondan bahsediyoruz. Az idrara çıkma ihtiyacı hissetmek gibi sık sık idrara çıkmak da size bazı sorunları işaret ediyor olabilir.

SIK İDRARA ÇIKMANIN NEDENLERİ

Fazla Su Tüketimi: Ne kadar sıvı tüketirseniz o kadar çok idrar üretimi gerçekleşecektir. Fazla su tüketimi aşırıya kaçılmadığı müddetçe faydalı. Pek çok yerde günde 2 litre su içilmeli gibi öneriler yer alsa da başkası için yeterli olan su miktarı sizin için yeterli olmayabilir. Bu nedenle kendi vücudunuzun ihtiyaçlarının farkına varıp sinyallerini takip etmeniz gerekiyor. İdrar renginiz koyu sarıysa yeterli su tüketmediğinizi anlayabilirsiniz Bununla birlikte soluk sarı renkte idrar yeterli sıvı alımını ifade eder.

Diüretik Alımı: Farkına varmadan içerisinde diüretik, yani idrar söktürücü, bulunan içeceklerden fazla miktarda tüketiyor ya da diüretik etkisi olan ilaçlar alıyor olabilirsiniz. Kahve ve çay diüretik içeceklerin başında geliyor. Bu içeceklerin tüketimi fazla sıvı almamanıza rağmen idrar miktarınızı artırır. Tansiyon ilaçları ve bazı doğum kontrol hapları da idrar sökücü etki gösterirler.