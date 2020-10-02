Sık sık kazaların yaşandığı caddedeki araçlar böyle birbirine girdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sık sık trafik kazalarının yaşandığı caddede bulunan esnaflar, kazaların oluşmaması için önlem alınmasını istedi. Cadde üzerindeki kazalar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza 27 Eylül Pazar Günü, saat 23.30 sıralarında Körfez Tuğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.B. idaresindeki Peugeot marka 41 H 7847 plakalı otomobil, Tuğrul Caddesi üzerinde önünde seyir halinde olan bir başka otomobili sollamak isterken kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce kaldırımdaki ağaca daha sonra da park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki ağaç parçalanırken, otomobilde bulunan F.B. ve yanındaki A.A. araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yayalar ölümden döndü

Öte yandan meydana gelen trafik kazası, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu ve hızını alamayarak ağaca çarptığı görülüyor. O sırada ağacın bulunduğu kaldırımdan yürüyen yayaların ise, ağacın orada olması sayesinde ölümden döndükleri görülüyor. Ağaca çarpan otomobil, daha sonra ise park halindeki diğer araçlara çarparak durabiliyor. Görüntülerde, kazayı gören vatandaşlar, panikleyerek hemen kazanın olduğu yere koşmaya başlıyor. Görüntülerin devamında ise aynı yolda meydana gelen farklı kazalar da görülüyor. Kazada, cadde üzerinde siyah bir otomobilin hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu, trafiğin durması üzerine araçlara vurmamak için karşı şeride geçerek kaldırıma çıkması görülüyor. Diğer bir kazada ise, cadde üzerinde yine hızlı bir seyreden otomobili gören bir adam, kaldırımın üzerindeki çocukları hızlı bir hareketle dükkandan içeriye alıyor. Bu sırada kaza yapan otomobilde bulunanlar, otomobilden çıkan dumanları görünce, araçtan aşağıya inerek koşarak uzaklaşıyor. Bunun üzerine diğer vatandaşların da koşarak araçtan uzaklaştığı görülüyor. Dumanlar azalınca ise, vatandaşların otomobilin yanına geri geldikleri, bir kişinin ise telefonunun çıkararak video kaydı aldığı görülüyor.