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Sık sık kazanın yaşandığı kavşakta eylem yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi sakinleri, dün iki otomobilin çarpıştığı, 4 kişinin de yaralandığı kazanın yaşandığı Kızlan Kavşağı'nda eylem yaptı.

Sık sık kazanın yaşandığı kavşakta eylem yaptılar

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi sakinleri, dün iki otomobilin çarpıştığı, 4 kişinin de yaralandığı kazanın yaşandığı Kızlan Kavşağı'nda eylem yaptı. Mahalleli, aynı kavşakta sık sık kazanın yaşandığını ve trafik ışığı konulmasını istedi.
​Datça- Marmaris karayolunun 10'uncu kilometresinde yer alan Kızlan Mahallesi girişindeki Kızlan Kavşağı'nda, dün iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Daha önce aynı yerde birçok kazanın meydana geldiğini belirten vatandaşlar, son kazayla birlikte tepkilerini dile getirmek için bir araya geldi. Kavşakta toplanan 50 kişilik grup, basın açıklaması yaptı. Mahalleli adına konuşan Doğan Can, "Meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazalar nedeniyle mahalle girişine acilen trafik ışıklarının konulması ya da araç dönüşleri için cep yapılması gerekiyor. Bu ihtiyacın bir an önce hayata geçirilmesi şart oldu" dedi.
Doğan Can, önlem alınmaması durumunda kazaların devam edeceğini vurguladı. Alkışlar eşliğinde tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Datça Kaymakamlığı'na verilmek üzere hazırlanan dilekçeye imza attıktan sonra sessizce dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Sık sık kazanın yaşandığı kavşakta eylem yaptılarSık sık kazanın yaşandığı kavşakta eylem yaptılarSık sık kazanın yaşandığı kavşakta eylem yaptılarSık sık kazanın yaşandığı kavşakta eylem yaptılar

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