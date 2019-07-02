HABER

Sık sık kazanın yaşandığı kavşakta eylem yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi sakinleri, dün iki otomobilin çarpıştığı, 4 kişinin de yaralandığı kazanın yaşandığı Kızlan Kavşağı'nda eylem yaptı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi sakinleri, dün iki otomobilin çarpıştığı, 4 kişinin de yaralandığı kazanın yaşandığı Kızlan Kavşağı'nda eylem yaptı. Mahalleli, aynı kavşakta sık sık kazanın yaşandığını ve trafik ışığı konulmasını istedi. ​Datça- Marmaris karayolunun 10'uncu kilometresinde yer alan Kızlan Mahallesi girişindeki Kızlan Kavşağı'nda, dün iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Daha önce aynı yerde birçok kazanın meydana geldiğini belirten vatandaşlar, son kazayla birlikte tepkilerini dile getirmek için bir araya geldi. Kavşakta toplanan 50 kişilik grup, basın açıklaması yaptı. Mahalleli adına konuşan Doğan Can, "Meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazalar nedeniyle mahalle girişine acilen trafik ışıklarının konulması ya da araç dönüşleri için cep yapılması gerekiyor. Bu ihtiyacın bir an önce hayata geçirilmesi şart oldu" dedi. Doğan Can, önlem alınmaması durumunda kazaların devam edeceğini vurguladı. Alkışlar eşliğinde tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Datça Kaymakamlığı'na verilmek üzere hazırlanan dilekçeye imza attıktan sonra sessizce dağıldı.

Bu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyorBu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyor
Teknolojiye yenilen meslek nalbantlıkTeknolojiye yenilen meslek nalbantlık
Veliaht Prens Selman, Japon İmparatoru ile görüştüVeliaht Prens Selman, Japon İmparatoru ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.