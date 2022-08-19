HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sık sık kullanılıyor! Sırt ağrılarının en büyük nedeni

Sık sık kullanılıyor! Sırt ağrılarının en büyük nedeni

19.08.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırt çantaları eşyaları taşımak için en iyi ürünlerden. Ağır eşyaları elde taşımaktansa sırtta taşımak çok daha kolay geliyor. Ancak sırt çantaları özellikle çocuklarda ortopedik sorunlara yol açıyor. Uzmanlar sırt çantaları hakkında ebeveynleri uyarıyor.

Sık sık kullanılıyor! Sırt ağrılarının en büyük nedeni

Okul çağına gelen çocuklar ağır kitaplarını taşımak için sırt çantalarını tercih ediyor. Ancak sırt çantaları zamanla sırt ve omuz ağrılarına sebep olarak ortopedik problemlere yol açabiliyor. Ağır çantaların çocukların kas ve iskelet sistemlerine zarar verdiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jotyar Ali, “Okul çağındaki çocuklarımızın sırt, kalça ve omuz ağrılarının önemli bir nedeni olan ağır ve ergonomik olmayan çanta taşınma alışkanlığı ortopedik problemlere sebep oluyor” dedi.

YAŞLANDIKÇA SIRT PROBLEMLERİ GELİŞİYOR

Ekran görüntüsü 2022-08-19 163544

Op. Dr. Jotyar Ali, ağır sırt çantaların ortopedik problemlere sebep olması hakkında açıklamalarda bulundu. Okul çağındaki çocuklar arasında sırt problemlerinin artmasından okul çantalarının sorumlu olduğunu vurgulayan Op. Dr. Jotyar Ali, “Bilim adamları, bir çocuğun herhangi bir hasara yol açmadan taşıması gereken maksimum miktarın kendi vücut ağırlığının yüzde 10’u civarında olduğunu bildirmişler. Vücut ağırlıklarının yüzde 15’ini taşırlarsa, yaşlandıkça sırt problemleri gelişme riski artar. Kişinin vücut ağırlığının yüksek bir yüzdesini çok kısa bir süre içinde taşımak bile zararlı bir etkiye sahip olacaktır. Ayrıca, modadaki değişiklikler sorunun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Sırt çantaları artık daha yaygın olarak yalnızca bir omuza takılıyor, vücudun bir tarafındaki yükü iki katına çıkarıyor ve potansiyel olarak çocuğun boynunda ve kalçalarında daha fazla sorun oluşturabiliyor” dedi.

AĞIRLIK MİKTARINI AYARLAYIN

Ekran görüntüsü 2022-08-19 163529

Çocuğunuzla okul için günlük gereksinimleri hakkında konuşulması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Jotyar Ali, “Örneğin, almaları gerektiğini düşünseler bile, her gün çok fazla kitap almaları gerekmeyebilir. Ayrıca okulda çocuklara ayrılmış kişisel dolaplar bu sorunu çözmede yardımcı olabilir, bu da her şeyi sırtlarında taşıma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Bu, çocuğunuzun sırt çantasındaki ağırlık miktarını büyük ölçüde azaltarak kendilerini zorlamalarını önleyebilir. Sık sık çantaların boşaltıp kullanılmayan yüklerin çıkarılması rutin haline getirilmeli. Çocuğunuzun sırt çantasını düzgün taktığından emin olun. Daha ağır kitaplar sırtlarına, en yakın şekilde istiflenmeli ve kayışlar, çocuğunuz onu giyerken sırt çantasının kolayca yukarı ve aşağı hareket etmemesi için sıkıca çekilmelidir. Bu, çocuğunuzun taşıması gereken herhangi bir ağırlığın, daha sonra ağrılı olabilecek bir noktaya odaklanmak yerine, çocuğunuzun tüm sırtına eşit olarak dağıtılmasını sağlar” şeklinde konuştu.

OTURMA ŞEKLİNE DİKKAT EDİN

Ekran görüntüsü 2022-08-19 163609

Ailelere çocuklarının duruşlarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Op. Dr. Jotyar Ali, “Çocuğunuzun duruşuna dikkat edin. Bir kişinin oturma şekli genellikle sırtının nasıl hissettiğini ortaya çıkarır ve birçok çocuk genellikle küçük ağrı ve sızılardan şikâyet etmekten hoşlanmaz. Sürekli kambur duruyorlarsa veya otururken daha yayılmış bir şekilde ayaklarını öne sürerek oturuyorsa, muhtemelen daha rahat bir pozisyon bulmaya çalışıyorlardır. Böyle bir davranış görürseniz, nazikçe onlara sırtlarının ağrıyıp ağrımadığını sorun. Bir ayağını altına sıkıştırarak oturmak da dikkat edilmesi gereken bir diğer sırt ağrısı işareti olabilir” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlıların korkulu rüyası: Sarkopeni nedir?Yaşlıların korkulu rüyası: Sarkopeni nedir?
Araç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç sonAraç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç son
Görüntüler olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktıGörüntüler olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
sırt ağrısı Omurga sırt çantası ağırlık omurga ağrısı omuz ağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Erdoğan: Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok!

Erdoğan: Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok!

AK Parti reklamlarının sesiydi! İfadeye çağrıldı

AK Parti reklamlarının sesiydi! İfadeye çağrıldı

Ağzı bantlı, elleri bağlı! Her şey sorguda ortaya çıktı

Ağzı bantlı, elleri bağlı! Her şey sorguda ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.