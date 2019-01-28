Sık sık kusuyorsaniz endoskopi yaptırın

Sindirim sistemi hastalıklarında son yıllarda görülen artış, endoskopik incelemeleri daha da önemli hale getirdi. Erken teşhis ve tedavi için endoskopinin çok önemli olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Muammer Kara, “Yöntem, doğru uygulanmalı” dedi.

Sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesinde önemli bir yöntem olan endoskopi, hastalıkların teşhis, takip ve tedavisinde kullanılıyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde perşembe günleri yapılan bilimsel hekim toplantısında endoskopi konusunda meslektaşlarına sunum yapan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Muammer Kara, yaklaşık 40 yıldır kullanılan bu yöntem ile birçok hastalığın erken teşhis ve tedavisinin yapılabildiğini söyledi.

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak endoskopi uygulaması için kullanılan cihazların kalitesi ve çeşitliliğinin arttığını belirten Kara, “Kilo kaybı, erken doyma, tekrarlayan kusmalar, aşikar kanamalar, anemi veya disfaji (yutma bozukluğu) varsa endoskopi derhal yapılmalıdır. Ayrıca endoskopinin başarısını etkileyen en önemli unsur, yöntemin doğru hastaya ve uzman kişiler aracılığıyla uygulanmasıdır” diye konuştu.

Kalın bağırsak kanseritaramasında kolonsokopinin önemine de işaret eden Doç. Dr. Muammer Kara, şikayeti olmasa da herkesin 50 yaşında kolonoskopi yaptırması gerektiğini dile getirerek, “Aile hikayesi olanlarda risk diğerlerine göre yüksektir. Birinci derece yakınlardan birinde varsa risk 1,7 kat artar. Bu kişilerde 40 yaştan itibaren kolonoskopik tarama yapılmalıdır. Kolorektal kanser cerrahisi sonrasındaki kolonoskopi işlemleri önemlidir. Hastalıklı parçanın çıkarılmasından sonra 5 yıl süre ile yılda bir kez kolonoskopi yapılmalıdır” dedi.

