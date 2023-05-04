Sık sık 'Şifremi unuttum' derdi yaşayanlar! Bu gelişme tam da sizin için... Müjdeyi ABD'li teknoloji devi Google verdi

Şifrelerin ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıyor olabiliriz. Çünkü CNN'in haberine göre, ABD'li yazılım devi Google, çarşamba günü, passkey'ler (geçiş anahtarları) için destek sunmaya başladı.

GOOGLE'DAN ŞİFREYE ALTERNATİF YENİ BİR ADIM!

Passkey'lerden 'uygulamalar ve web siteleri için alternatif bir oturum açma yöntemi' olarak bahsediliyor.

Google, passkey'ler ile kullanıcıların çeşitli hesaplarına telefonlarının kilidini açtıkları gibi (parmak izi, yüz taraması veya ekran kilidi PIN'i ile) erişebileceklerini söyledi.

Google, passkey'leri "kimlik avı gibi çevrimiçi saldırılara karşı dirençli" olarak nitelendiriyor.

Şirket, diğer hesap erişim seçenekleri olarak şifreleri ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı desteklemeye ise devam edecek.

MICROSOFT, APPLE, GOOGLE... HEPSİ BUNU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞAN İSİMLERDİ

Birçok teknoloji firmasının üye olduğu bir güvenlik konsorsiyumu olan FIDO Alliance, daha önce passkey'ler için standartlar geliştirmişti. Microsoft, Apple ve Google o zamandan beri passkey'leri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyorlar.

Apple, iOS 16'nın kullanıma sunulmasıyla birlikte passkey seçeneğini de kullanıma sunmuş, böylece kullanıcıların Apple Wallet da dahil olmak üzere tüm uygulamalarda bu teknolojiyi kullanabilmelerine olanak tanımıştı.

Passkey desteği Ekim 2022'de Chrome ve Android cihazlarda kullanıma sunulmuştu.

Şimdi bu seçenek Gmail'den Drive'a kadar tüm Google hesaplarında kullanılabiliyor.

