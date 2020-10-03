Şık tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile dikkatler onun üzerinde

Ürünümüzün gövdesi, yani kayışsız olarak saatimiz yaklaşık 52 gram ağırlıkta ve bileğinizde gerçekten güçlü bir his uyandırıyor. 1.39 inç değerdeki Amoled ekranı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında iyi bir performans sunuyor.

Ürünü kullanmaya başlamadan önce, akıllı telefonunuza Huawei Health, yani Sağlık uygulamasını kurmanızı öneririz. Bu sayede aktiviteleriniz ve saatinizin sunduğu özelliklerle ilgili detaylı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bluetooth 5.1 bağlantısıyla akıllı telefona bağlanabilen saati ilk kez kullanmaya başladığımızda, hemen güncelleme var mı diye kontrol ettik ve bir güncellemeyle karşılaştık. Dolayısıyla siz de saati kutudan çıkardıktan ve şarj ettikten sonra, mutlaka güncelleme var mı diye kontrol edin. Böylece daha güncel ve stabil bir kullanım mümkün olabilir. Kolay Arayüz



Ürünümüzün kullanımı kolay bir arayüzü var. Sağ sol, yukarı aşağı yaparak kısa sürede istediğiniz özelliklere erişebiliyorsunuz. Ayrıca, saatin iki fiziksel tuşu var. Alt tarafta yer alan tuşu, istediğiniz özellik için kısayol tuşu olarak atayabiliyorsunuz.

Tabii ki isterseniz saat yüzünü değiştirebiliyor, klasik, spor ya da daha dijital çözümlere başvurabiliyorsunuz. Huawei, ürün için 200’den fazla saat yüzü sunuyor, ki bu güzel bir gelişme.

Huawei Watch GT 2 Pro, GPS desteğine de sahip ve bünyesinde 17’si profesyonel olmak üzere 100’den fazla spor moduna sahip. Açık hava ve iç mekân sporları olmak üzere pek çok seçenek var. Tabii ki egzersizler için yönlendirmeler de var, ki bu kez işin içine sesli yönlendirmeler de dahil edilmiş. Dikkat çekici spor modları olarak; kayak, golf ve snowboard gibi modlar ön plana çıkıyor. Cihaz, bu spor dallarına özel olarak veriler de tutabiliyor. Mesela golf için deniyor ki: Yeni Golf Modu, golf sopasını tutarken pozisyonunuzu akıllı bir şekilde analiz ederken, salınım hızınızı ve frekansınızı geliştirmeniz için size referanslar sunar. Golf alanında kısa sürede uzmanlaşmanız için performansınızı analiz etmenize destek olur. Bizim deneme şansımız olmadı, lakin golf severlerin ilgisini çekebilecek detaylar bunlar. Saat; yürüyüş, koşu, eliptik ve kürek gibi spor dallarını otomatik olarak algılayabiliyor. Diyelim ki yolda 10 dakikadır yürüyorsunuz, saat size öneri yaparak isterseniz spor modunu aktifleştirebileceği bilgisini veriyor.