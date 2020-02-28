Şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle zirveye yerleşti

Huawei Mate 30 Pro ‘nun ekranı, 6.39 inç’lik Mate 20 Pro’nun ekranından biraz daha büyük. 6.53 inç değerde, 2400 x 1176 çözünürlük sunarken, 409ppi değeri de sunabiliyor. Çözünürlük ve inç başına düşen piksel tarafında Mate 20 Pro’nun biraz gerisinde kalınmış. Öte yandan HDR10 görüntüleme teknolojisini de barındıran ekran, inceltilmiş çerçeve faktörü sayesinde daha rahat bir kullanım sunabiliyor. Tam %94.1’lik ekran gövde oranından söz ediyoruz, ki bu gerçekten çok iyi.

HUAWEİ MATE 30 PRO ÖZELLİKLERİ

Mate 30 Pro’nun başarılı bir ekranı var. Dokunuşlara anında tepkiler alıyorsunuz. Gerek iç, gerekse de dış mekan kullanımlarında iyi bir görüntüleme kalitesi var ve parlaklık düzeyi de gayet iyi. Düşük ışık koşullarında ya da geç saatteki kullanımlarınızda, göz koruma modu da bulunuyor ve bu da ekstra konfor sunuyor.

Huawei Mate 30 Pro , 7nm olarak üretilen HiSilicon Kirin 990 çipsetiyle geliyor. Şu an piyasadaki en güçlü çipsetlerden olan Kirin 990, genel performansta %20, enerji verimliliğinde de %30 artış sağlayabiliyor. Gelişmiş yapay zekâ sayesinde de kullanım alışkanlıklarınız ve güç ihtiyaçlarına göre kullanım senaryoları otomatik olarak düzenlenebiliyor. Telefonda Mali-G76 GPU’su, 8GB RAM ve 256GB depolama mevcut. Dikkat çekici bir detay ise, Mate 30 Pro’nun UFC 3.0 teknolojisini kullanıyor olması. Bu sayede telefondaki dahili depolama performansını bir SSD olarak nitelendirmek mümkün. Özellikle yüksek boyutlu içerikleri çalıştırırken, kopyalarken ya da örneğin dakikalar sürecek 4K video çekimleri yaparken telefonda performans kaybının yaşanmasının önüne geçilmiş oluyor böylelikle. Ek olarak, Huawei’nin geliştirdiği Nano Memory teknolojisi sayesinde ekstra depolama için kart kullanabiliyorsunuz.