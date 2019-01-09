Sık tekrarlayan grip nedenleri nelerdir? Sık tekrarlayan grip olanlar dikkat!

Sık tekrarlayan gribal enfeksiyonlarla ilgili açıklama yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan,” Gribal enfeksiyon vücudun dirençsiz kaldığı zamanlarda genelde kendini gösterir. Akciğer enfeksiyonu da aynı şekilde ciddi bir mikrobik ajanla karşılaştıktan sonra vücuttan kolay kolay geçmeyebilir. Özellikle geçmeyen gribal enfeksiyon ve pnömoni dediğimiz durumların altında bir malinite yatabilir. Bundan dolayı mutlaka hekim kontrolünden geçmek gerekir. Öte yandan bu gibi durumlarda asla kafamıza göre ilaçlar almamalıyız. Şikayetlerimiz uzadığı zaman bizi alarma geçiren bir durum olduğunu düşünelim. Özellikle bazı hastalarda birkaç haftadır veya aydır geçmeyen gribal enfeksiyon sonrası yaptığımız tetkiklerde akciğerde kitle tespit edilip kimisini ameliyat etmişizdir kimisini de ameliyat edemeyip onkolojik tedaviye yönlendirmişizdir. O yüzden geçmeyen gribal enfeksiyonlar, öksürük, balgam çıkarma, genel durum bozukluğu, iştahsızlık, kırgınlık gibi belirtilerin altında akciğerde araştırılması gereken bir kitle olabileceğini de aklımızdan çıkarmamalıyız.” dedi.

KARAKTER DEĞİŞTİREN VE TEKRARLAYAN ÖKSÜRÜK İHMAL EDİLMEMELİ Tekrarlayan ve karakter değiştiren öksürüğün akciğer kanserinin en belirgi özelliklerinden biri olduğuna dikkat çeken Demirhan,” Her ne kadar bizleri rahatsız etse de öksürük vücudumuzun bir savunma mekanizmasıdır. Solumun sistemimize bir partikül girdiği zaman refleks olarak onu öksürükle atmaya çalışırız. Solunum yollarımızda yabancı bir cisim, enflamasyon veya tümör oluşumu olduğu zaman vücudumuz bu duruma öksürük refleksi ile yanıt verir. Sigara içenler özellikle öksürük konusunda dikkatli olmalı. Sigara içenler genelde ‘ben sigara içiyorum ona bağlı öksürüyorum’ zanneder ama aslında bunun altında malignite dediğimiz bir kanser patolojisi de olabilir veya bir tüberkoloz ya da bronşektazi olabilir. O yüzden öksürüğü önemsemeliyiz. Öksürüğümüz olduğu zaman mutlaka hekim kontrolüne gitmeliyiz. Öksürük kesici ilaçlar veya antibiyotikleri kafamıza göre almamalıyız. Tekrarlayan öksürük durumunda öncelikle yapılacak olan akciğer filmi veya tomografi çektirmektir. Öksürükle beraber balgamda kan çıkarma veya ifrazat dediğimiz çok yoğun iltihap çıkarmalar haricinde akciğer patolojisi yoksa öksürüğün diğer sebebi üst solunum yolu enfeksiyonları ve reflü dediğimiz durumlar da olabilir. Bunlar da ciddi öksürüğe yol açmaktadır.” şeklinde konuştu.