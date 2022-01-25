Şık, temizlemesi kolay ve kullanışlı en iyi klozet çeşitleri

Kaliteli ve uzun ömürlü bir klozet tercih etmek, her anlamda size kazanç sağlar. Ancak klozet alırken dikkat edilmesi gerekenleri es geçmemek lazım. Klozetin dayanıklılığı, asma veya ayaklı oluşu, temizleme kolaylığı ve donanımsal özelliklerinin yanı sıra klozeti yerleştireceğiniz alanın boyutları ve banyonuzdaki tesisat sistemi gibi noktaları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Tüm bu noktalara göre bir seçim yaptığınızda yeni klozetinizi yıllar boyu gönül rahatlığıyla kullanacağınızdan şüphe yok. Haydi, size en uygun ürünü bulmak için dikkat etmeniz gerekenlere geçelim!

Klozet seçerken dikkat etmeniz gerekenler

Klozetler direkt olarak tesisata bağlanan ürünler oldukları ve muhtemelen uzun süre değiştirilmeyecekleri için satın alırken dayanıklı bir ürün seçmeniz çok önemli.

Genellikle standart ölçülere sahip olan klozetleri satın almadan önce klozeti yerleştireceğiniz alanı ölçmeli ve bu doğrultuda bir ürün seçmelisiniz.

Banyonuzun genişliği ve tesisat sisteminiz gibi durumları göz önünde bulundurarak asma klozet veya ayaklı klozet arasında bir tercih yapmalısınız.

Temizlik sizin için öncelikliyse kolay temizlenebilir ürünleri seçerek ev işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Klozet seçiminde dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta, klozetin kaplaması. Her ne kadar seramikten üretildikleri için kir ve lekeyi çok tutmasalar da sularda bulunan kireç sebebiyle yüzeyde kireçlenme olabiliyor. Kaliteli kaplama teknolojileri ile bu ihtimali en aza indiren ürünleri tercih edebilirsiniz.

Eğer klozet seçimi konusundaki kafa karışıklığınızı giderdiysek şimdi sıra en kaliteli klozetleri derlediğimiz listemizde. Gelin; banyonuza şıklık katacak, kolay temizlenen ve kullanışlı bir tasarıma sahip olan klozetleri birlikte inceleyelim!

Gönlü asma klozetlerden yana olanlar buraya!

1. VitrA kalitesine gözü kapalı güvenin!

Asma klozet isteyenler için ideal ürünlerden biri olan VitrA S50 Rim-Ex Asma Klozet, kanalsız olması ile dikkat çeken bir ürün. Kanalsız klozetler, rezervuardan gelen suyu içerisindeki kanallar ile değil suyun kendi basıncıyla temizleyen ürünler. Kenarında oyuntular veya kanallar olmadığı için temizliği daha kolay olan bu ürünleri tercih etmemeniz için hiçbir sebep yok! Sağladığı maksimum hijyenin yanı sıra köşesiz tasarımıyla da banyonuza çok yakışacak VitrA S50, estetik görünümden vazgeçemeyenler için yeterli tatmini sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca 52 cm uzunluğu ile banyonuzda fazla yer kaplamıyor.

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2. Hoş görünümlü bir klozete ne dersiniz?

En iyi klozet markası dendiğinde akıllara gelen isimlerden biri olan VitrA, Sento koleksiyonuyla da farkını ortaya koyuyor. Yuvarlak ve sade tasarımıyla bile şıklığını yansıtabilen VitrA Sento Rim-Ex Asma Klozet, en küçük banyolarda bile ferahlık hissini tatmanızı sağlıyor. Kolay temizlenebilir olmasıyla da gönlünüzü çalacak ürün, banyonuza düzen getirmeye geliyor! Termostatik entegre ara musluğu ile sıcak ve soğuk su karıştırabilme özelliğine sahip olan klozet, üretiminde kullanılan çift sırlama yöntemi sayesinde sert kimyasallara gerek kalmadan kolayca temizlenebiliyor. Yıllarca lekesiz ve parlak bir görünüm için VitrA Sento Rim-Ex Asma Klozet!

3. Tüm klozetler beyaz olacak diye bir kural yok!

Rim-Ex teknolojisinin kullanıldığı ürünlerden biri olan Metropole Rim-Ex Asma Klozet, 56 cm uzunluğuyla hem sizi rahat ettiriyor hem banyonuzda fazla yer kaplamıyor. Mat siyah rengin asaletini üstünde taşıyan ürünün banyonuzun en dikkat çekici parçası olacağı kesin! Çift sırlama yöntemiyle yapılan kaplaması ile kir ve leke tutmayan asma klozet, güzel bir görünüm sunuyor. Minimum alanda maksimum hijyen sağlamak isteyenlerdenseniz bu ürüne mutlaka bir şans verin. Ayrıca ürün, VitrA'nın yenilikçi uygulamaları sayesinde kolayca ve hızlıca monte edilebiliyor. Siyahın karizması her yeri sarsın diyenler buraya!

4. Akıllı mı akıllı bir klozet!

"En iyi klozet hangisi?" sorusunun tek bir cevabı olmasa da en akıllı klozetin hangisi olduğu apaçık! V-Care Basic Akıllı Klozet, beyaz ve yuvarlak köşeli tasarımıyla duru bir şıklık sunarken ünlü tasarım stüdyosu NOA imzası taşıyan gelişmiş özellikleriyle klozete dair tüm bildiklerinizi unutturmaya geliyor. Akıllı denmesinin tabii ki de birçok sebebi var. Otomatik kapak açma kapama, kurutma ve koku emme, ayarlanabilir su ve kapak sıcaklığı gibi saymakla bitmeyen özellikleriyle en özel anınızda size maksimum konfor sağlamak için elinden geleni yapıyor. Tüm bu özellikleri uzaktan kumandayla kontrol edebileceğiniz için oldukça avantajlı bir ürün.

5. Bocchi'den fazlasıyla şık bir ürün!

Kanalsız bir asma klozet olan Bocchi V-Tondo Asma Klozet, mat siyah rengiyle banyo ve tuvaletlerin ışıltısını artıracak bir ürün. Yavaş kapanan kapağı sayesinde kolay bir kullanımı olan Bocchi klozet, deformasyona ve solmalara karşı sır kaplama içeriyor. Duvardan pis su çıkışı bulunan ürün, taharet borusu takılı halde teslim ediliyor. Deliksiz gizli montajı ile banyonuzda gördüğünüz tek şey klozetin harika tasarımı olacak. Ekstra hijyen gözetenlerin tercih edebileceği bu şık parça, yuvarlak tasarımı ve ince kapağı sayesinde banyonuzla bütünlük sağlayacak. Özel anınızda maksimum konfor için elinizi çabuk tutun!

6. Köşeli tasarımlardan hoşlananları böyle alalım!

Tasarım ve inovasyonu birleştiren çağdaş çözümleriyle nam salmış olan NOA, VitrA için özel ürettiği Metropole koleksiyonu ile kullanıcılara bambaşka bir kalite sunuyor. Günümüzün ve hatta geleceğin mimari izlerini taşıyan asma klozet, kanalsız iç haznesi ile kolayca temizleniyor. 56 cm uzunluğu ile vücudunuzu rahat ettirecek ürün, sıva altı uygulamalı taharet borusu girişi ile zahmetsiz bir montaj sunuyor. Kendisine ve kalitesine güvendiği için 10 yıl garantisiyle de göz dolduran Metropole Asma Klozet, maksimum hijyen ve estetik bir görünüm arayanları memnun edecek ürünlerden biri. Ürünün köşeli tasarımıyla banyonuza fark katın!

Şimdi sıra ayaklı klozetlerde!

7. Creavit'ten klasik şıklık!

Ayaklı klozetler, müstakil evlerde yerden geçen tesisat sistemleri düşünülerek tasarlanmış olsalar da yıllardır çoğu evde kullanılan klasikleşmiş parçalardan biri. Çoğunlukla duvara yaslanarak kullanılan bu klozetler, yerden destek alan sabit ayakları sayesinde çok daha yüksek ağırlıkları taşıma kapasitesine sahip. En kullanışlı klozetlerden biri olan Creavit TH360 Thor Klozet, kapağı ve rezervuarıyla birlikte geliyor. Yavaş kapanma özellikli bu kapak, tuvalet konforunuzu artıracak kaliteli materyallerden üretilmiş bir ürün. Modern banyolara bile kolay bir şekilde uyum sağlayan Creavit TH360 Thor Klozet'in klasik şıklığından faydalanın!

8. Indigo'da yok yok!

Klozet marka tavsiyesi olarak rahatlıkla verebileceğimiz Kale, evlerinize dair her şeyde en kaliteli ürünleri üretmeyi kendine görev edinmiş bir marka. Banyo dekorasyonunuz için düşünülerek üretilmiş birçok ürünü bulunan Kale, Indigo Duvara Sıfır Klozet modeli ile sizler için akıllı çözümler sunuyor. Set halinde gelecek olan ürünün içeriğinde klozetin yanı sıra rezervuar, klozet kapağı ve iç takım bulunuyor. Taharet deliği olan ve alttan çıkışlı rezervuara sahip olan ürün, çizilmeye ve sararmaya karşı dayanıklı malzemelerden üretiliyor. Bu sayede seneler boyunca hep sizinle kalıyor!

9. Klozet denince Seramiksan'a bakmamak olmaz!

Seramiksan imzalı, oldukça kolay kuruluma sahip bir klozetle karşınızdayız. Seramiksan Luna Duvara Tam Dayalı Klozet, tuvalet konforunuzu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kutu içeriğinde bulunan rezervuarı ve dikdörtgen ayağıyla bir bütünlük içinde olan ürün, köşeli tasarımıyla keskin hatları sevenleri tatmin ediyor. Su tasarruflu iç takımıyla birlikte gelen klozet, su faturanızda düşüşe sebep olacak gibi görünüyor! Yavaş kapanma özelliği ile düşme gibi durumlarda kırılma ihtimalini en aza indiren ince kapağı, oturduğunuzda kendinizi iyi hissettirecek kalitede materyallerden üretilmiş. Seramiksan ile rahat bir tuvalet deneyimine merhaba deyin!

10. İddia ediyoruz, böyle bir tasarım görmediniz!

Klasikleşmiş klozet tasarımının dışına çıkan bir ürüne ne dersiniz? Evinizde farklı eşyalara yer vermeyi seviyorsanız ve banyonuza da özgünlüğünüzü taşımak istiyorsanız Güral Vit Tasarım Ödüllü Klozet tam size göre! Seramik ürün sırına katılan gümüş iyonlarla oluşturulan antibakteriyel yüzey teknolojisi, bakterilerin üremesine neredeyse tamamen engel oluyor. Bu da demek oluyor ki artık banyolarınızın hijyeninden endişe etmenize gerek yok! Kabızlık, hemoroid ve reflü gibi sağlık problemlerinin çömelmeyle ters orantılı olduğu gerekçesiyle kıvrımlı bir şekilde tasarlanan klozet, Kırmızı Nokta Tasarım Ödülü almış kıymetli bir ürün. Çömelme duruş şeklini klozetlere taşıyan bu tasarım sayesinde sağlık problemlerinin önüne geçin!

11. Modern tasarımları sevenlere!

Seramiksan Bold Duvara Dayalı Klozet, hem fazla yer kaplamayacak hem modern tasarımıyla banyonuzla mükemmel bir uyum yakalayacak. En çarpıcı nokta ise tasarruflu rezervuar özelliği. 6 litre kapasitesi bulunan rezervuar, 4 litre dolum yaparak sudan tasarruf etmenizi sağlarken çevreye zarar vermenize engel oluyor. Duvara dayalı olduğu için küçük bir banyonuz varsa bile rahatlıkla sığdırabileceğiniz ürün; rezervuar, Geberit markalı iç takım ve yavaş kapanan tak-çıkar özellikli ince klozet kapağı olmak üzere tüm aksesuarlarıyla birlikte geliyor. Böylece ekstra bir masraf çıkarmıyor. Kanalsız olduğu için kolay temizlenebilen ve hatta leke tutmayan Seramiksan Bold Duvara Dayalı Klozet, kullanışlı ve şık bir klozet arayanların tercih edebileceği kalitede bir ürün!

12. Kalite denince Kohler!

Kohler Presqu'ile Rezervuarlı Klozet, ilk gördüğünüz anda kıvrımlarıyla sizi kendine hayran bırakabilecek güzellikte! Yumuşak geçişleri ve klasik çizgileriyle ayrı bir havası olan ürün, yuvarlak tasarımı ile hoş bir görünüme sahip. Çift basmalı 3/6 litrelik rezervuar kapasitesi bulunan klozet, yüksek kaliteli kapağı ve rezervuar iç takımıyla birlikte geliyor. Kullanıcıları memnun edecek boyutlarda üretilen klozet, dayanıklı materyalleri ile yıllar boyunca yanınızda olacak! Banyo temizliğinizi zahmetsiz bir şekilde yapmanızı sağlayacak yüzeyinin yanı sıra taharet borulu tasarımıyla kullanım konforunuzu maksimuma çıkarıyor. Banyosunda beyaz bir sayfa açmak isteyenler için Kohler Presqu'ile Rezervuarlı Klozet!



