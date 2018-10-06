Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1

Son günlerde teknoloji gündeminde yer bulan akıllı telefonlardan biri olan Nokia 7.1 nihayet resmiyet kazandı. HMD Global’in orta segmente hitap eden yeni modeli şık tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
HMD Global’ın orta segmentteki yeni modeli, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 636 yonga setinden alıyor. Kullanıcı tercihine göre sistemini 3GB ya da 4GB RAM ile destekleyen Nokia 7.1 dahili depolama alanında da 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı versiyonla geliyor.
1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde, 5.84 inçlik PureDisplay teknolojisine sahip çentikli bir ekranla gelen Nokia 7.1, Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyor.
Telefonun arka tarafında 12MP + 5MP’lik çift ana kamera modülü yer alıyor. Ön tarafında ise AI destekli yüz tanıma özelliğine sahip 8MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Kamera tarafında Zeiss imzası taşıyan cihaz, 3060 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan besleniyor.
HMD’nin hızlı şarj teknolojisini de barındıran Nokia7.1, sadece yarım saat içerisinde yüzde 50’ye kadar şarj olabiliyor.
Kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile gelen cihaz önümüzdeki Kasım ayında ise Android 9 Pie’a yükseltilecek.
Telefonun satış fiyatı ise 349 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ülkemizdeki fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık
İzmir'de kan donduran olay! Avukatı pitpull köpeğiyle...
Fatih Altaylı'dan Star yazarına Anıtkabir tepkisi: Elini ağzını tutan mı var
Kaymakamlıktan yaylacılara 'yayladan inin' uyarısı!
Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı
Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan
AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korkunç ölüm!
Faset sendromu nedir? Faset sendromu tedavisi nasıl olur? Faset sendromu ilaç ile tedavi edilir mi? Faset sendromu egzersizleri tedaviyi hızlandırır mı?
WhatsApp’a yerli rakip geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum