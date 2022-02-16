Şık ve rahat gündelik kombinler için keten sihri ve harika keten kombinleri

Doğal, alerjiye neden olmayan, nemi emen ve yumuşak bir kumaşla üretilen kıyafetleri tercih ediyorsanız keten ürünleri de mutlaka denemelisiniz. Dayanıklı ve esnemeyen yapıları sayesinde uzun yıllar kullanılabilen keten kıyafetler hafif ve konforlu oldukları için günlük giyimin en iyi tercihlerinden biri. "Keten kıyafetleri nasıl kombinleyeceğimi bilmiyorum" diyorsanız harika kombin önerileriyle karşınızdayız! Hali hazırda keten kıyafetleri günlük yaşamınızda kullanıyorsanız ürün önerilerimize göz atabilir, beğendiğiniz parçaları güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Nefes alan yapısıyla Icegrey Keten Gömlek

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Keten ürünleri sevenlerin gardırobundan bulundurması gereken parçalardan Icegrey Keten Gömlek, güzel görünümüyle şık bir duruş sergiliyor. Cildi rahatsız etmemesi ve terletmemesi için gömleğin nefes alması önemli. Keten malzemeden üretilen ürün, hava alan yapısıyla sıcak havalarda kuru kalmanızı sağlıyor. Hafif ve ince kumaşı sayesinde özellikle yaz aylarında konforlu kullanımıyla dikkat çekiyor. Tüylenmeyen keten kumaşı pürüzsüz görünümünü uzun süre koruyor. Dayanıklı dokusuyla gömleği uzun yıllar kullanmak mümkün. Bej rengindeki gömleği daha koyu tonlardaki pantolon ya da şortla kombinleyebilir, dilediğiniz renkte sneaker ile tamamlayabilirsiniz.

2. Gün boyu rahat hissettiren Maxmara Weekend

Kıyafetlerin boyun kısmının sıkmasından rahatsız mı oluyorsunuz? Maxmara Weekend, geniş yaka modeliyle aradığınız ürün olabilir. Keten kumaştan elde edilen kıyafet, nefes alan yapısıyla gün boyu konforlu hissettiriyor. Püskül detayları kıyafete hareket kazandırıyor. Günlük kombinlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz tişörtü açık tonlardaki şort, skinny jean veya taytla birlikte kombinlemek mümkün. Yine açık tonlarda bir sneaker ile kombini tamamlayabilirsiniz. Keten kumaşın sağlam dokusu sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Yumuşak dokusuyla cildinizde güzel bir dokunuş bırakan tişörtü çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

3. Salaş tarzı sevenler için MakingDa Pantolon

Salaş tarz giyim tarzında kopamayanlar, sıradaki tavsiyemiz ilginizi çekebilir. MakingDa Pantolon, rahat tasarımıyla gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor. Kıyafetleri seçerken cilt dostu ürünleri tercih etmek gerekiyor. Nefes alan yapısıyla pantolon, nemi dışarı atarak kuru kalmanızı sağlıyor. Özellikle yaz aylarında sizi serin ve kuru tutuyor. Bel kısmında bulunan ip sayesinde bele uygun olarak ayarlayabiliyor. Cepler, telefon, anahtar ve cüzdanınızı yanınızda taşımanız için alan oluşturuyor. Pantolonu hem günlük hem yoga yaparken kullanmak mümkün. Güzel mavi rengiyle açık renk tişört ya da oversize bir gömlekle kombinleyebilirisiniz. Pantolonun altına yaz aylarında parmak arası bir terlik ya da her mevsim sneaker tercih edebilirsiniz.

4. Hoş duruşuyla Pepe Jeans Elaine Etek

Günlük hayatta şık ve güzel görünmenizi sağlayacak Pepe Jeans Elaine Etek, yumuşak dokusuyla ciltte güzel bir his bırakıyor. Ketenden elde edilen giysi, nefes alan yapısıyla sıcak günlerde serin kalmanıza yardımcı oluyor. Boylu boyunca uzanan düğme detayları, eteğe hareket kazandırıyor. Yan cepler, küçük eşyaları taşımanız için alan oluşturuyor. Turuncu renkli eteği açık tonlarda bir bluz ya da gömlekle birlikte tercih edebilirsiniz. Yaz aylarında sandalet ya da terlikle kullanabileceğiniz eteği dört mevsim açık tonlarda sneakerla tamamlayabilirsiniz. Keten kumaşın dayanıklı yapısıyla eteği uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Midi boy olarak tasarlanan eteğin size çok yakışacağından eminiz!

5. Rahatlığı ayaklara getiren Dakır's Spor Ayakkabı

Spor ve günlük kombinlerde kullanabileceğiniz Dakır's Spor Ayakkabı, şık siyah rengiyle kıyafetlerinizle mükemmel bir birliktelik sunuyor. Ketenden elde edilen dış yüzeyi nefes aldığı için ayaklarınızın serin kamasını sağlıyor. Yumuşak orta tabanı, omurgaya binen yükü azaltarak sağlınıza destek oluyor. Bağcık sayesinde ayağınıza uygun ayarlanabiliyor. Alt tabanı yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltıyor. Ayrıca yere sağlam basmanızı sağladığı için güvenli kullanım sunuyor. Hemen her renk kombine yakışacak ayakkabıyı dar paça pantolon, gömlekle ya da şort ve tişört ikilisiyle kullanabilirsiniz.

6. Etnik desenleriyle FRM Çanta

Etnik desen sevenleri kendine hayran bırakan FRM Çanta, şık duruşuyla kombinlerinizi tamamlıyor. Parlak ve mat renklerin bir arada kullanıldığı ürün, hoş bir kontrast oluşturuyor. Ketenden üretilen çanta, nefes alan yapısıyla iç kısımda hava sirkülasyonu sağlıyor. Geniş iç hacmi sayesinde eşyalarınızı taşımanıza yardımcı oluyor. İpli ağız kısmı, çantanın kapanmasını sağlayarak eşyalarınızın düşmesini önlüyor. Omuzunuza asarak kullanabileceğiniz çanta, dayanıklı kumaşı sayesinde tüylenmiyor. El işemeli benzersiz tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan çantayı günlük spor kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Dilerseniz plaj şıklığınızı da çantayla taçlandırabilirsiniz.

7. Terletmeyen KTWOLEN Şort

Keten giyimden vazgeçemeyenler, burada mısınız? KTWOLEN Şort'u çok seveceğinizden eminiz. Şort, nefes alan yapısıyla özellikle sıcak havalarda rahat hissetmenizi sağlıyor. Katlanır tasarımı sayesinde şortun uzunluğu boyunuza uygun şekilde ayarlanabiliyor. Yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir his uyandırıyor ve gün boyu rahat hareket etmenizi sağlıyor. Şık siyah rengiyle hemen her kıyafetle kombinleyebileceğiniz şortu günlük olarak tercih etmek mümkün. Gizli fermuar tasarımlı ürünü bahar ve yaz aylarında kombinlerinize dahil edebilirsiniz. Açık renk tişörtlerle kullanabileceğiniz şortu sneakerla tamamlayabilirsiniz. Sandalet ya da terlikle kullanmak isterseniz üzerine oversize keten bir gömlek tercih edebilirsiniz.

8. Vintage tarz tutkunları için MAYIO Ceket

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Vintage tarz tutkunlarının aklını başında alacak MAYIO Ceket, cesur stili ve renkli tasarımıyla ön plana çıkıyor. Pamuk ve ketenden üretilen kıyafet, yumuşak dokusuyla cildinizde hoş bir dokunuş bırakıyor. Nefes alan yapısıyla kuru kalmanızı sağlıyor ve terletmiyor. Yarım kol tasarımıyla bahar ve yaz ayalarında rahatlıkla tercih etmek mümkün. Şık ceketle ister ofiste ister günlük hayatta tarzınızı yansıtabilirsiniz. Çentikli yaka, güzel görünümünü perçinliyor. Çiçek detayları, ceketin hareketli havasına tamamlayıcı bir görünüm katıyor. Bol kesimiyle rahat hareket imkanı veriyor. Cepler, cüzdan, anahtar ve telefonu taşımanız için gereken alanı sunuyor. Dayanıklı yapısıyla uzun süre şeklini koruyor. Ceketi açık renk salaş tişört ya da basic atletle kullanabilirsiniz. Altına dilerseniz dar dilerseniz bol paça pantolon tercih edebilirsiniz.

9. Güzel görünümüyle Gant Triko

Hoş haki renkli Gant Triko; pamuk, ipek, ve keten karışımından elde ediliyor. Nefes alan dokusuyla terletmeyen ürün, kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Yumuşak yapısıyla cildinizde hoş bir his bırakıyor. Bisiklet yaka modeli sayesinde boğaz kısmını sıkmıyor. Çizgili dokusu giysiye hareket kazandırırken "Gant" logosu ise minimalist bir stil katıyor. Dayanıklı yapısıyla tüylenmiyor. Regular kalıbıyla üzerinizde şık bir duruş sergileyen trikoyu jean pantolon ve spor ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz. Serin bahar ya da kış aylarında üzerine kot ya da keten ceket tercih edebilirsiniz.

10. Muchas Butik Pantolon ile sadelik ve şıklık bir arada

Hem keten hem salaş tarzı bir arada arayanların bakması gereken ürünler arasındaki Muchas Butik Havuz Pantolon'un lastikli beli, belinize uygun olarak ayarlanıyor. Yüksek bel modeliyle fazlalıklarınızı kapatmanıza yardımcı oluyor ve daha ince görünmenizi sağlıyor. İnce kumaşıyla bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz pantolonu gündelik giyimde kullanmak mümkün. Pantolon ketenden elde edildiği için yaz aylarında kuru ve serin kalmanızı sağlıyor. Sadelik ve şıklığı bir arada bulunduran havuç modelli pantolonun altına açık renk sneaker ya da kahve tonlarında sandalet tercih edebilirsiniz. Crop top veya basic atletle kombinleyebilirsiniz.