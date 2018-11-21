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Şikagolu Jackson kardeşler, ünlü iş adamına babalık davası açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

ABD'nin Şikago kentinde doğup büyüyen ve geçen günlerde İzmir'e gelerek, ünlü iş adamı Kasım Pırlant'ın kendilerinin babası olduğunu iddia eden Henry Kevin Jackson (30) ve Candice Jackson (36) kardeşlerin hukuk mücadelesi resmi olarak başladı.

Şikagolu Jackson kardeşler, ünlü iş adamına babalık davası açtı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- ABD'nin Şikago kentinde doğup büyüyen ve geçen günlerde İzmir'e gelerek, ünlü iş adamı Kasım Pırlant'ın kendilerinin babası olduğunu iddia eden Henry Kevin Jackson (30) ve Candice Jackson (36) kardeşlerin hukuk mücadelesi resmi olarak başladı. Kardeşler, İzmir 13'üncü Aile Mahkemesi'nde, Pırlant'a babalık davası açtı.
Geçen günlerde, yaklaşık 9 bin kilometre yol katederek Şikago'dan İzmir'e gelen ve ünlü iş adamı, AVM zinciri sahibi Kasım Pırlant'ın babaları olduğunu iddia eden Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, hukuk mücadelesine başladı. Kardeşler, İzmir 13'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurarak Pırlant'a babalık davası açtı. Jackson kardeşler, İzmir ve Şikago'da milyonlarca liralık yatırımı bulunan Kasım Pırlant'ın, yıllar önce bu kentte, anneleri Carolyn Jackson ile beraber olduğunu belirtmiş, önceliklerinin para olmadığını, sadece babalarının kendilerini kabullenmemelerini içlerine sindiremediklerini söylemişti.
'PIRLANT'IN ESKİ EŞİ BABAMIZI DOLDURUYOR'
Hukuk mücadelesi başlatan kardeşlerden Candice Jackson, İzmir'de Pırlant'ın kendilerine çok soğuk davrandığını belirtip, bunun nedeni olarak da Kasım Pırlant'ın boşandığı eşi, Tülay Duygulu Pırlant'ı gösterdi. Candice Jackson, Tülay Duygulu Pırlant'ın, Kasım Pırlant'ı yönlendirdiğini ve onun kendilerini çocukları olarak kabul etmemesini sağladığını ileri sürerek, "Biz daha önceden de, şimdi de amacımızın para, maddiyat olmadığını söyledik. İzmir'e geldiğimizde, karşılaştığımız manzara içler acısıydı. Tülay Duygulu Pırlant isimli kişi, hem bana hem de kardeşime nazik bir insanın söylemekten çekineceği şeyler söyledi. Kasım Pırlant bizim babamız ve eski eşinin onu yönlendirdiğini düşünüyoruz" dedi.
ÜNLÜ İŞ ADAMININ FİLMLERİ ARATMAYAN HİKAYESİ
Şikago'da 1973 yılında iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde burada 9 alışveriş merkezi sahibi olan Pırlant, 2005'te İzmir'de başladığı milyonlarca liralık yatırımlarıyla ekonomi dünyasında adından söz ettirdi. Pırlant, garsonluktan başlayıp gayrimenkul krallığına giden başarılı bir iş hayatına imza attı.
Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü. Annelerinin yıllar önce çalıştığı Şikago Club'a giden ve burada çalışanlarla konuşan Jackson kardeşlere, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Henry Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, vakit kaybetmeden İzmir'de olduğunu öğrendikleri Pırlant'ın yanına geldi. Görüşmelerde bir sonuç çıkmayınca, Jackson kardeşler Kasım Pırlant'a babalık davası açtı.

FOTOĞRAFLI

Şikagolu Jackson kardeşler, ünlü iş adamına babalık davası açtı

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