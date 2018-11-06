HABER

Şikayet ettiği haraç şüphelilerince öldüresiye dövüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menderes ilçesinde, işçi Cüneyt Açıkgöz (31), kendisinden sürekli haraç aldıklarını belirttiği İzzet Y.

Şikayet ettiği haraç şüphelilerince öldüresiye dövüldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, işçi Cüneyt Açıkgöz (31), kendisinden sürekli haraç aldıklarını belirttiği İzzet Y. ile Yiğit Ö.'den şikayetçi oldu. İfadeleri alınan 2 şüpheli, iddiaya göre kendilerini şikayet eden Açıkgöz'ün evini basıp, öldüresiye dövdü.
Çamönü Mahallesi'nde oturan Cüneyt Açıkgöz, işçi olarak çalıştığı Torbalı'daki soba fabrikasından evine dönerken İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından yolu kesildi. Şüpheliler, Açıkgöz'den haraç istedi. Can güvenliğinden endişe eden Cüneyt Açıkgöz, şüphelilerin istediği parayı vermek zorunda kaldı. İzzet Y. ve Yiğit Ö.'nün, bu olaydan sonra da sürekli kendisinin yolunu kesip para istediğini belirten Açıkgöz, Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.
İzzet Y. ile Yiğit Ö., serbest kaldıktan sonra, kendilerini şikayet eden Cüneyt Açıkgöz'ün evinin önüne geldi. Zili çalan ve yanıt alamayan şüpheliler, iddiaya göre kapıyı kırarak eve girdi. Şüpheliler, Açıkgöz'ü öldüresiye dövüp, paralarını alarak kaçtı.
KORUMAYA ALINDI
Bu olayın ardından Cüneyt Açıkgöz, evini basıp, kendisini darbeden 2 şüpheliden, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek bir kez daha şikayetçi oldu. Ardından, Menderes Kaymakamlığı'na giden Açıkgöz, devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.
Menderes'teki evine gidemediğini, giderse can güvenliğinin olmadığını söyleyen Cüneyt Açıkgöz, "Beni sopalarla yaklaşık yarım saat dövdüler. Yardım istedim, bağırdım ama gelen olmadı. Daha sonra cüzdanımda bulunan parayı da alıp gittiler. Burnumda ve kolumda ciddi derecede kırıklar oluştu. Ölümden döndüm desem yeridir. Beni bu hale getirenler elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyorlar ve ben bunu kaldıramıyorum. Ben öldükten sonra bunların tutuklanmasının ne anlamı var? Adalet istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şikayet ettiği haraç şüphelilerince öldüresiye dövüldü

1200 yıllık gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı1200 yıllık gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı
Eşi ve ailesinden şiddet gören kadın, ağabeylerinin yanına sığındıEşi ve ailesinden şiddet gören kadın, ağabeylerinin yanına sığındı
Şanlıurfa’da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattıŞanlıurfa’da trafik cezalarına tepki gösteren esnaf yol kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Antalya'da halk otobüsü şoförü, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

İlişkiye zorlamıştı! Plazadaki dehşette şok ifade

40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

40 yıllık gölet kurudu! 'Bir çare bulunsun'

Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor

Sonbaharda benzersiz güzellik! Doğaseverler buraya akın ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.