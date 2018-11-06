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Şikayet ettiği haraç şüphelilerince öldüresiye dövüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde, işçi Cüneyt Açıkgöz (31), kendisinden sürekli haraç aldıklarını belirttiği İzzet Y.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, işçi Cüneyt Açıkgöz (31), kendisinden sürekli haraç aldıklarını belirttiği İzzet Y. ile Yiğit Ö.'den şikayetçi oldu. İfadeleri alınan 2 şüpheli, iddiaya göre kendilerini şikayet eden Açıkgöz'ün evini basıp, öldüresiye dövdü. Çamönü Mahallesi'nde oturan Cüneyt Açıkgöz, işçi olarak çalıştığı Torbalı'daki soba fabrikasından evine dönerken İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından yolu kesildi. Şüpheliler, Açıkgöz'den haraç istedi. Can güvenliğinden endişe eden Cüneyt Açıkgöz, şüphelilerin istediği parayı vermek zorunda kaldı. İzzet Y. ve Yiğit Ö.'nün, bu olaydan sonra da sürekli kendisinin yolunu kesip para istediğini belirten Açıkgöz, Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı. İzzet Y. ile Yiğit Ö., serbest kaldıktan sonra, kendilerini şikayet eden Cüneyt Açıkgöz'ün evinin önüne geldi. Zili çalan ve yanıt alamayan şüpheliler, iddiaya göre kapıyı kırarak eve girdi. Şüpheliler, Açıkgöz'ü öldüresiye dövüp, paralarını alarak kaçtı. KORUMAYA ALINDI Bu olayın ardından Cüneyt Açıkgöz, evini basıp, kendisini darbeden 2 şüpheliden, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek bir kez daha şikayetçi oldu. Ardından, Menderes Kaymakamlığı'na giden Açıkgöz, devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi. Menderes'teki evine gidemediğini, giderse can güvenliğinin olmadığını söyleyen Cüneyt Açıkgöz, "Beni sopalarla yaklaşık yarım saat dövdüler. Yardım istedim, bağırdım ama gelen olmadı. Daha sonra cüzdanımda bulunan parayı da alıp gittiler. Burnumda ve kolumda ciddi derecede kırıklar oluştu. Ölümden döndüm desem yeridir. Beni bu hale getirenler elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyorlar ve ben bunu kaldıramıyorum. Ben öldükten sonra bunların tutuklanmasının ne anlamı var? Adalet istiyorum" diye konuştu.

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