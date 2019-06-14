Şikayet nedeniyle tayin edilen öğretmen için eylem

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Fener Anadolu Lisesi'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Murat D.'nin, öğrencilerinden İslami dönem Türk edebiyatı ile İslamiyet öncesi Türk edebiyatını karşılaştırmalarını istemesi ve ders sırasında ezan okunurken, pencereyi kapattırdığı ileri sürülerek hakkında şikayette bulunuldu. Murat D. idari soruşturma kapsamında Çankırı'ya tayin edilip, meslekte kademe ilerleme cezası verilirken, öğretmeni destekleyen öğrenci ve veliler, okul önünde protestoda bulundu. Fener Anadolu Lisesi'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Murat D., iddiaya göre, öğrencilerinden İslami dönem Türk edebiyatı ile İslamiyet öncesi Türk edebiyatını karşılaştırmalarını isterken, farklı bir zamanda da ders sırasında ezan okunurken pencereyi kapattırdı. 'Halkı din ve mezhep ayrımcılığına sürüklediği' yönündeki şikayet üzerine öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından Murat D., Çankırı'ya tayin edilirken, meslekte kademe ilerleme cezası da verildi. Murat D.'nin suçlamaların ardından verdiği ifadede, "İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslami dönem Türk edebiyatı müfredatta yer alan konulardır. Öğrencilerimden bunları yorumlamaları ve karşılaştırmalarını istememden daha doğal bir şey olamaz. Türklerin nasıl Müslüman olduğu sorusunun ise bana değil, tarih öğretmenlerine sormaları gerektiğini, konuyu onların daha iyi anlatacağını öğrencilerime söyledim ve doğru olan da budur. Okulun hemen karşısında camimiz var ve ders esnasında ezan okundu. Ben de öğrencilerimin dikkati dağılmaması için camı kapattırdım. Bu her zaman olan ve olağan bir durumdur. Uzun yıllardır aynı okulda öğretmenlik yapıyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. SENDİKA TEPKİ GÖSTERDİ Bugün, öğrenci, veliler ve eğitim sendikaları, okul önünde toplanarak karara tepki gösterdi. Eğitim Sen Şube Başkanı Orhan Yılmaz, öğretmen hakkında 'Halkı din ve mezhep ayrımcılığına sürüklediği' yönünde CİMER üzerinden şikayette bulunulduğunu, Milli Eğitim tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında Çankırı'ya tayin edildiğini, meslekte kademe ilerleme cezası da verildiği söyledi. Murat D.'nin yapılan haksız şikayetler sonrası sürgün edildiğini belirten Orhan Yılmaz, "Türk milli eğitiminin amaçlarından ve görevlerinden birisi de öğrencilerinin düşünsel ve bilimsel fikirlerine katkıda bulunacak her türlü fırsat eğitimi ile özgürce yorum yapabilmelerinin önünü açmaktır. Kaldı ki Türk Dili ve Edebiyatı branşında olan bir öğretmenin şikayet edildiği gibi İslamiyet öncesi ve sonrası dönem edebiyatını anlatması ve öğrencilerinden de iki dönemin karşılaştırılması yönünde yorum beklemesi kadar doğal bir şey olamaz. Halkı din ve mezhep ayrımcılığına sürüklediğine kadar dayandırdığınız iddialarınızı Murat D. asla kabul etmezken, uydurulan bu iddiaların bile demokratik bir ülkede normal eleştiri sınırları içerisinde sayıldığını görmüyor musunuz? Henüz çok geç değildir. Bu suça ortak olmayın. Fener Anadolu Lisesi'nin çimentosu olan Murat öğretmeni okulundan, öğrencilerinden, arkadaşlarından ve Zonguldak'tan kopartmayın" dedi. Murat D.'nin okulun en iyi öğretmenlerinden olduğunu ifade eden lise son sınıf öğrencisi Zeynep Şener, "Murat hoca gibi donanımlı öğretmenleri gerçekten okulumuzda görmek istiyoruz. Okuldan ayrılsak bile burada görmek istediğimiz için bütün bu çabalarımız. Murat hoca burada olması gereken bir insan. Gerçekten öğretmenlik ve kişilik bilgi ve donanımlarıyla bizlerin hayatlarına dokunan bir insan oldu. Murat hoca sürgün edilmemeli, Fener Lisesi'nde kalmalı" diye konuştu. VALİ İLE GÖRÜŞTÜLER Okul önünde toplanan sendika üyeleri ve beraberindeki öğretmen ve öğrenciler, Murat D. hakkında verilen kararla ilgili olarak Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile görüştü. Vali Bektaş’ın makamına kabul ettiği heyet, Murat D. hakkındaki kararın gözden geçirilmesini istedi. Öğrencilerle, valilik önünde karşılaşan Vali Erdoğan Bektaş, konuyla yakından ilgileneceğini ve öğrencilerin üzülmemesini isteyerek, onlarla fotoğraf çektirdi.

