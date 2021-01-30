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Şikayet olmadan yakalanan zanlılar ’’bay bay’’ yaparak gitti

30.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Adana’da cep telefonunun kaybolduğunu düşünerek eşinin telefonundan kendi telefonunu arayan kadın telefonunu polis açınca soyulduğunu öğrenirken, polis iki zanlıyı da yakaladı.

Adana’da cep telefonunun kaybolduğunu düşünerek eşinin telefonundan kendi telefonunu arayan kadın telefonunu polis açınca soyulduğunu öğrenirken, polis iki zanlıyı da yakaladı. Zanlıların, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek "bay bay" yapmaları dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nadire Tülü (54), Pazarlar Caddesine alışverişe gidip evine döndü. Tülü, çantasından cep telefonunu almak istediğinde telefonunun olmadığını fark edip polis merkezine gitti. Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de çarşıda yankesicilik olaylarına karşı önlem aldı. Polis, Pazarlar Caddesinde devriye görevi yaparken Mustafa Ç. (32) ve Fırat M.’den (41) şüphelenip durdurmak istedi. Ancak zanlılar kaçmaya başladı. Polisten kaçarken de Mustafa Ç. bir otomobilin altına cep telefonu attı. Polis kısa sürede zanlıları yakalarken, otomobilin altından da cep telefonunu aldı. Mustafa Ç., otomobilin altına cep telefonunu attığını kabul etmedi. Polis zanlıların ifadesini alıp sorgu yaparken cep telefonu çaldı. Polis, telefonu açtığında Tülü, “Ben telefonun sahibiyim telefonum sizde ne geziyor” dedi.
Bunun üzerine polis kendisini tanıtıp telefonunun çalındığını, zanlıları yakaladıklarını söyledi. Tülü, “Ben de telefonum kayboldu zannediyordum. Bu yüzden polise geldim, başvuru yapacaktım, eşimin telefonundan aradım” dedi.
Tülü, bir süre sonra emniyete gelerek telefonunu alıp, başvuru yapmadan telefonunu bulan polislere teşekkür etti. Zanlıların ise ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bu arada zanlıların daha önce de bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürüldü. Bu olayla ilgili de Mustafa Ç. ‘nin ifadesinde “Ben bir kez yaptım. Normalde hırsızlığı Fırat yapıyordu. O cezaevinden izinli çıktığı için infazı yanmasın diye önceki olayı da ben üstlenmiştim” dediği, diğer zanlının da Mustafa Ç.’yi suçladığı iddia edildi.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye giderken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ’’bay bay’’ yapması dikkat çekti. İki zanlı da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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