HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şikayet üzerine harekete geçildi! Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi

Şikayet üzerine harekete geçildi! Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Ankara'da, paraya ihtiyacı olan emeklilere yüzde 200 ile 400 lira arası faiz uygulayarak, para verip, altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattıktan sonra maaşlarına el koyan çete çökertildi.

Şikayet üzerine harekete geçildi! Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, birçok emeklinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Keçiören ilçesinde 'kuyumcu' tabelası asılan iş yerinde tefecilik yapıldığı, emeklilerin mağdur edildiği, maaşlarına el koyulduğu belirlendi. İş yerine düzenlenen operasyonda Y.Ü., Y.B., A.E., T.D., B.B., A.A. ve F.Ç. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda; farklı bankalara ait birçok POS cihazı, kaşeler, altın satılmış gibi düzenlenmiş mağdurların imzasının bulunduğu faturalar, imitasyon olduğu belirlenen altın görünümlü takılar, kasa defterleri, emeklilere ait icra takibi evrakı, işlem kayıtlarının tutulduğu bilgisayar ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı 'gizli ajandalar' ele geçirildi.

MAAŞLARIN TAMAMINA HACİZ KOYUYORLAR

Operasyonun ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde emekli, polise başvurarak, çete üyelerinden şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda, çetenin yöntemleri de deşifre edildi. Buna göre çete üyelerinin hedef olarak yaşlıları ve maaşları nedeniyle emeklileri seçtikleri, paraya ihtiyacı olan emeklilere ihtiyaçları kadar nakit para verip altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattırdıkları, borcun altın satışından kaynaklandığı izlenimi verdikleri, para alan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılabilmesi için muvafakatname imzalattırarak, maaşlarının tamamına haciz koydukları belirlendi. Çetenin, verdikleri ana paraya yüzde 200 ile 400 lira arasında değişen oranda faiz uyguladıkları, 10 bin lira alan emeklilerin maaşlarından 40 bin lira kesinti yaptıkları da ortaya çıkarıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Koronavirüsü yenen doktor: Öleceğimi zannettimKoronavirüsü yenen doktor: Öleceğimi zannettim
Duşa en uygun zaman hangisi?Duşa en uygun zaman hangisi?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları ve saatleri nedir?
Mecidiyeköy - Mahmutbey metrosunun açılış tarihi belli oldu!
Adana Kozan'daki yangında acı tablo! 280 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
280 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu
Batman'da 2 çocuk annesi Ebru, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
2 çocuk annesi Ebru, eski eşi tarafından öldürüldü
Kocaeli'de 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi
Tek seferde yakalanan en büyük miktar!
Semt pazarındayken yaşlı kadın fark etti, esnaf yakaladı
Semt pazarındayken yaşlı kadın fark etti, esnaf yakaladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.