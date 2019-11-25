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Şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:30 | Son Güncelleme

'BENZİNİ ÜZERİME DÖKÜP, ATEŞE VERDİ' Şanlıurfa'da telefonunu gasbeden Ahmet M.

'BENZİNİ ÜZERİME DÖKÜP, ATEŞE VERDİ'
Şanlıurfa'da telefonunu gasbeden Ahmet M. tarafından üzerine benzin dökülerek, yakılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan açık lise 7'nci sınıf öğrencisi Çiğdem Ç., memleketi Antalya'da olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Ahmet M.'nin yanı sıra olaya Enes Z. adında daha önce tanıdığı bir erkek şüphelinin de karıştığını anlatan Çiğdem Ç., "Geçen ağustos ayında yakınlarımı ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya gittim. Burada daha önce tanıdığım arkadaşım olan Ahmet M. ve Enes Z. bıçakla tehdit edip, cep telefonumu gasbetti. Şikayetçi oldum. Enes Z. gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Ancak Ahmet M. kaçtı. Kendisinden şikayetçi oldum. Beni arayıp tehdit ediyordu. Geçen hafta yeniden Şanlıurfa'daki yakınlarımın yanına gittim. 19 Kasım Salı günü Antalya'ya dönmek için yola çıktığımda Ahmet M. beni gördü. Bana 'Sen nasıl beni şikayet edersin?' dedi ve hakaret etti. Ardından cebinden çıkardığı şişedeki benzini üzerime döküp, ateşe verdi" dedi.
'AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE MOTOSİKLETİNE BİNDİ VE KAÇTI'
Çevredekilerin kendisine yardım etmediğini anlatan Çiğdem Ç., "Kendi çabamla alevleri söndürmeye çalıştım. Bu sırada her iki elim de yandı. Ahmet M. de bir süre sonra sanırım vicdana geldi ve alevleri söndürmeme yardım etti. Ancak ambulans çağırmak yerine motosikletine bindi ve kaçtı" diye konuştu.
'MOTOSİKLETLE AYAĞIMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ'
Çiğdem Ç., Ahmet M.'nin motosikletle kaçarken, sağ ayağının üzerinden geçtiğini ve bundan dolayı yaralandığını da söyledi. En büyük korkusunun yüzünde iz kalması olduğunu aktaran Çiğdem Ç., "Sürekli tehdit aldığım için psikolojim bozulmuştu. İki defa intihar girişiminde bulundum. Ancak her seferinde ailem beni kurtardı. Ben korkuyla yaşarken, başıma bu olay geldi" dedi.
'KIZIMIN GELECEĞİYLE OYNADI'
Anne Nuran Ç. (41) ise şöyle konuştu:
"Kızımın başına korkunç bir olay geldi. Kadınlar çok savunmasız durumda. Bu şahıs kızımı 3 ay önce gasbetmişti. Sürekli tehdit ediyordu. Arkadaşıyla daha önce kızımın telefonunu gasbetmişti. Kızım şikayetçi olduğu için intikam almak için böyle bir olaya kalkıştı. Kızımın geleceğiyle oynadı. Hayatını kararttı. Kendisinden şikayetçi olduk. Umarım en ağır şekilde cezalandırılır."
'KIZIMIN CİDDİ BİR TEDAVİYE İHTİYACI VAR'
4 çocuk annesi olduğunu aktaran Nuran Ç., "Çocuklarıma yalnız bakıyorum. Ortopedik engelli olduğum için engelli maaşımla ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Kızımın ciddi bir tedaviye ihtiyacı var. Maddi imkanlarımız yeterli değil. Bu nedenle destek bekliyorum" dedi.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)
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