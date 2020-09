Ankara'da şoke eden olay! Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı

Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Kader T.’nin yaşadığı eve gelen eski sevgilisi Selman T., kendisi hakkında şikayetçi olan Kader T. ile şikayetini geri çekmesi için tartışmaya başladı.

KÖPEĞİ 5. KATTAN ATTI

Bu isteği geri çevrilen Selman T., Kader T.’yi darp edip evdeki eşyaları kırıp döktü. Öfkeli adam, hızını alamayarak kadının 6 yaşındaki Pekinez cinsi köpeğini yaklaşık 35 metre yükseklikteki 5. katta bulunan evin balkonundan aşağıya atarak ölümüne sebep oldu. O anlar binanın güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

'BENİ DARP ETTİ! EVİ DAĞITTI'

Köpeği ölen Kader T., “Ayın 2’sinde beni darp ettiği için Selman T. hakkında şikayetçi olmuştum. Dün sabah saatlerinde evime geldi. ’Şikayetini geri alacak mısın?’ dedi. Bende olumsuz yanıt verince saat 11.00 sıralarında beni darp etti ve evi dağıttı. Daha sonra köpeğime tekme attığını gördüm. Bana, ‘Ya şikayetini geri alırsın ya seni öldürürüm ya da sevdiklerine zarar veririm’ dedi. Ben şok içerisindeyken köpeğimi aldığını ve balkondan attığını gördüm” dedi.