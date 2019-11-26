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Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, Sevgi P.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, Sevgi P. (48), bu sabah çıkan tartışmada eşi Yakup P. tarafından baltayla öldürüldü. Zanlı, polisi arayıp eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Sevgi P.'nin, bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olduğu, ancak daha sonra şikayetini geri aldığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Yakup P. ile eşi Sevgi P., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Yakup P., aldığı baltayla Sevgi P.'ye vurdu. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, 155'i arayan Yakup P., eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevgi P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Biri engelli dört çocukları olan çiftin son günlerde sıkça kavga ettiği ve evlerinden sürekli tartışma seslerinin duyulduğu belirtildi.

Ayrıca, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nden bir gün sonra öldürülen Sevgi P.'nin geçen günlerde, kendisine şiddet uygulayan kocasından karakola giderek şikayetçi olduğu, ancak çocukları için şikayetini geri aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelemesinin ardından, cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Yakup P., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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