Sıkça araştırılan mitral yetmezlik nedir?

Yaşamsal faaliyetler için en önemli organlardan biri olan kalpte zaman zaman bazı bozukluklar ortaya çıkabilir. Mitral yetmezlik önemli kalp hastalıklarından biridir. Mitral yetmezliği kısaca; mitral kapağın tam kapanmaması sonucu kanın kalp içerisinde birikerek sol ventrikülde yüklenmesiyle oluşan rahatsızlığa denir. Bunun sonucunda mitral yetmezlik oluşur.
Mitral kapak kalbimizde bulunan 4 kapaktan biridir. Kalbin sol tarafında bulunur. Mitral yetmezliği, mitral kapakta bulunan sol ventrikülün tam olarak kasılamaması nedeniyle kanın bir kısmının sol kapakçıkta bulunan sol atriuma geri kaçması ve orada birikmesi sonucu ile oluşur. Kanın geriye kaçması sonucu oluşan hastalık sol ventrikülün iş yükünü artırır. Hastalık o anki durumuna göre derecelendirilir. Ortaya çıkan belirtiler, tedavi şekli ve derecelendirmeler kanın geri kaçışının ne kadar fazla olduğuna bağlıdır.
Hastalığa ya da hastalığın artmasına sebep olan birçok neden bulunur. Bunlardan bazıları şunlardır:
Bunlar dışında sol ventrikülün genişlemesine yol açan bazı durumlar da bu hastalığa neden olabilir. Kalp krizi, kalp damar hastalıkları, aort yetmezliği, aort darlığı, kardiyomiyopati, hipertansiyon sol ventrikülün genişlemesine yol açtığından mitral yetmezliğe de sebep olabilir. Doğuştan gelen yapısal bozukluk ya da eksiklik kaynaklı görülebilir. Romatizmal kalp hastalığına sahip kişilerin yakalanması sık karşılaşılan bir durumdur. Küçük yaşta eklem romatizması gibi hastalıklar geçirenler risk grubundadır.
Bu tip hastalıklarda erken tanı ve teşhis büyük önem taşır. Bu aşamada hastanın şikayetleri ve görülen semptomlar belirleyici olur. Mitral yetmezlik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
Belirtilerden birkaçı genelde aynı anda bulunur. Belirtilerin belirginleşmesi karar aşamasında büyük önem taşır ve derecelendirmeler ona göre yapılır. Özellikle ileri evrede söz konusu belirtilerin çoğu daha sık görülür.
Her şeyden önce tedavi sürecinde rutin kontrolleri aksatmamanız ve doktorunuzun sözünden çıkmamanız daha çabuk iyileşmenizi sağlayacaktır. Bunun dışında yapabilecekleriniz ise şunlardır:
Başlangıç aşamasında olan hastalar doktor kontrolünde yalnızca ilaç kullanarak tedavi edilebilir. İlacın amacı sol ventrikülün iş yükünü hafifletmek ve rahatlama sağlamaktır. Tuz kısıtlaması ve idrar söktürücü gibi ilaçlar buna örnek verilebilir. Ancak sol ventrikülün durumuna göre ilaç tedavisinden bir adım öteye gidilmesi daha iyi sonuç verir.
İlerlemiş süreçte olan kişilere cerrahi müdahale gerekir. Cerrahi işlemin asıl amacı kalp kapağının onarılmasına dayanır. İlk olarak kapağın tamamen yenilenmesi için uğraş verilir. Kapak tamamen onarılsa bile hastanın ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekebilir.
Eğer tedavi sonunda kalp hızı yüksek olursa yavaşlatıcı ilaçlar da doktor kontrolünde kullanılır. Onarılamayan kalp kapağıyla karşı karşıya kalındığında ise mekanik kapak ya da biyoprotez denilen yapay kapak tedavide kullanılır. Kapak seçiminde; hastanın yaşı, beklenen süre, genel sağlık durumu ve ek bulunan hastalıklar etkili faktörlerdendir. Ek hastalıklardan biri sonucunda yetmezlik oluşursa ilk olarak sebep olan hastalık tedavi edilmeye başlanır. Prostetik ring anuloplasti, mitral kapağa mandal yerleştirilmesi gibi işlemler uygulanarak iyileşme sağlanır. Mitral yetmezlik tedavisi erken teşhis ile birlikte başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.
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