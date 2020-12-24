Sıkça araştırılan mitral yetmezlik nedir?

Yaşamsal faaliyetler için en önemli organlardan biri olan kalpte zaman zaman bazı bozukluklar ortaya çıkabilir. Mitral yetmezlik önemli kalp hastalıklarından biridir. Mitral yetmezliği kısaca; mitral kapağın tam kapanmaması sonucu kanın kalp içerisinde birikerek sol ventrikülde yüklenmesiyle oluşan rahatsızlığa denir. Bunun sonucunda mitral yetmezlik oluşur.

Bir Çeşit Kalp Kapağı Hastalığı: Mitral Yetmezlik

Mitral kapak kalbimizde bulunan 4 kapaktan biridir. Kalbin sol tarafında bulunur. Mitral yetmezliği, mitral kapakta bulunan sol ventrikülün tam olarak kasılamaması nedeniyle kanın bir kısmının sol kapakçıkta bulunan sol atriuma geri kaçması ve orada birikmesi sonucu ile oluşur. Kanın geriye kaçması sonucu oluşan hastalık sol ventrikülün iş yükünü artırır. Hastalık o anki durumuna göre derecelendirilir. Ortaya çıkan belirtiler, tedavi şekli ve derecelendirmeler kanın geri kaçışının ne kadar fazla olduğuna bağlıdır.

Mitral Yetmezlik Nedenleri

Hastalığa ya da hastalığın artmasına sebep olan birçok neden bulunur. Bunlardan bazıları şunlardır:

Mitral kapakta kıkırdak dokusunun bozulması

Tek başına etkisi nadir olsa romatizmal kalp hastalığının bulunması

Kapakta bulunan enfeksiyon

Kireçlenme: Mitral anulus kalsifikasyonu da denebilir.

Koroner yetersizlik

İdiyopatik korda rüptürü

Bunlar dışında sol ventrikülün genişlemesine yol açan bazı durumlar da bu hastalığa neden olabilir. Kalp krizi, kalp damar hastalıkları, aort yetmezliği, aort darlığı, kardiyomiyopati, hipertansiyon sol ventrikülün genişlemesine yol açtığından mitral yetmezliğe de sebep olabilir. Doğuştan gelen yapısal bozukluk ya da eksiklik kaynaklı görülebilir. Romatizmal kalp hastalığına sahip kişilerin yakalanması sık karşılaşılan bir durumdur. Küçük yaşta eklem romatizması gibi hastalıklar geçirenler risk grubundadır.