HABER

Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.

Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan ve dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış birçok kişinin hapis cezasına çarptırıldığı, "futbolda şike davası"nda onama kararı veren eski Yargıtay 5. Daire üyesi Mesut Kundakçı, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Kundakçı ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Kundakçı, örgüt üyesi ve yöneticisi olmadığını öne sürdü.

Kundakçı, suç teşkil edecek eyleminin bulunmadığını, ByLock'a ilişkin verilerin yasal yollarla elde edilemediğini savundu.

Ele geçirilen ByLock yazışmalarına göre, Kozmik Oda'da arama yapan eski hakim firari Kadir Kayan'ın saklanmasına ve "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde kalmasına yönelik çalışma yapanlar arasında yer alan Kundakçı, ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.

"Futbolda şike davası"nı onayan Kundakçı, "FETÖ üyesi ve yöneticisi olmadım. Yasa dışı hiçbir oluşumda yer almadım." dedi.

Kundakçı ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

KARAR

Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Mesut Kundakçı'ya, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 12 yıla indiren mahkeme heyeti, Kundakçı'nın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
Siirt’te yağışlardan en büyük zararı fıstık bahçeleri gördüSiirt’te yağışlardan en büyük zararı fıstık bahçeleri gördü
Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddettiAnayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Mesut Kundakçı

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.