'Sıkı sağanaklar görünüyor' İstanbullular o güne dikkat! Bünyamin Sürmeli 'Bir uyarım var' deyip bölge bölge açıkladı: İri taneli dolu

Bu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Yağış var mı? Herkes bu soruların yanıtını araştırırken Meteorolog Bünyamin Sürmeli, hava durumuyla alakalı tahminlerini paylaşarak uyarı yaptı. İşte son hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'nin 14 Eylül, 15 Eylül, 16 Eylül, 17 Eylül ve 18 Eylül il il hava durumu raporu...

Bünyamin Sürmeli, YouTube kanalında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta sonu arada sağanak yağışlarımız var. Pazar, Pazartesi ayın ortasından itibaren sıcaklık dalgalanmaya ve artık bir tık aşağıdan gitmeye normallerin birkaç derece üzerinden normallerin birkaç derece altına inecek dip toplamda bir 5-6 derece normalin altına kuzey bölgeler inecek.

"PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA SIKI SAĞANAKLAR GÖRÜNÜYOR"

İç bölgeler 3-4 derece, güney bölgeler 2-3 dereceyle kısıtlı olmak üzere olacak. Yani en fazla kuzey bölgeler etkilenecek. Bu hafta sonu şuna dikkat, Pazar günü İstanbul'da sabahın erken saatler bir parti akşam saatlerinde bir parti olmak üzere sıkı sağanaklar görünüyor. Yıldırımlı, şimşekli, gök gürültülü…

'İRİ TANELİ DOLU' UYARISI

Hatta İstanbul için modellerimiz yüzde 15’lerde 7-8 sistemde bir olabilecek şekilde iri taneli çapı 1,5 santimin üzerinde dolu ihtimali uyarısı veriyor. Bursa çevrelerinde bu uyarı yüzde 10'lara iniyor. Kocaeli Sakarya çevrelerinde yüzde 7-8’lere iniyor. Bu bilgi dikkat edilmesi açısından önemli.

Karadeniz, Pazartesi öğleden sonrası itibarıyla Orta Karadeniz'de Samsun, Ordu, Giresun çevreleri ardından gece ve Salı gününe ilerlediğimizde Trabzon, Rize, Artvin dolayları kıyı ve açıklar kuvvetli gök gürültülü, yıldırımlı, şimşekli ve iri taneli dolu da ihtiva edebilecek şekilde sağanak görünüyor. Yani kısaca Marmara'ya bir uyarım var Pazar günü için, Pazartesi, Salı için de Orta ve Doğu Karadeniz'e…"

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı.

14 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

17 EYLÜL SALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

18 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİNİ