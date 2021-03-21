HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sıkılıp gezmeye çıkan korona virüslü aile başka bir ile gezmeye gidince yakalandı

Sıkılıp gezmeye çıkan korona virüslü aile başka bir ile gezmeye gidince yakalandı

21.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta yapılan korona virüs testi pozitif çıkan aile, sıkılınca gezmek için geldikleri Kastamonu’da jandarma ekiplerine yakalandı.

Zonguldak’ta yapılan korona virüs testi pozitif çıkan aile, sıkılınca gezmek için geldikleri Kastamonu’da jandarma ekiplerine yakalandı. Karantina ihlalinden para cezası kesilen aile yurda yerleştirildi.
Zonguldak’ta ikamet eden ailenin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlanan aile, bir süre sonra evlerinde sıkılınca Zonguldak’tan bindikleri özel araç ile sahil boyunca Kastamonu’nun Cide ilçesine kadar geldi. Burada Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlere takılan aile, sorgulanan HES kodunda pozitif oldukları ve karantina olmaları gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Cide ilçesine giderek pozitif ve temaslı olan aileyi alarak Kastamonu Valiliğince belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştirdi. Ayrıca aileye karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlemde uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
Bakanlık düğmeye bastı: Salda Gölü UNESCO listesinde yer alacak mı?Bakanlık düğmeye bastı: Salda Gölü UNESCO listesinde yer alacak mı?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Bakanlık düğmeye bastı: Salda Gölü UNESCO listesinde yer alacak mı?

Bakanlık düğmeye bastı: Salda Gölü UNESCO listesinde yer alacak mı?

Koronavirüsü fırsat bildiler! 'Sahte medyum' mağdurları gün geçtikçe artıyor

Koronavirüsü fırsat bildiler! Mağdurlar gün geçtikçe artıyor

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildi

İstanbul'da ilginç görüntü! Paniğe kapılıp hızla koşmaya başladı

İstanbul'da ilginç görüntü! Paniğe kapılıp hızla koşmaya başladı

Gün yüzüne çıktı! Aşık Veysel'in hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Gün yüzüne çıktı! Aşık Veysel'in hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Kız arkadaşını darp eden avukata uzaklaştırma kararı

Bunu yapan bir avukat! Kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.