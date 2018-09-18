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Şık'ın "devleti aşağılama" davasına durdurma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, sosyal medyada "Türkiye devleti kurum ve organlarını aşağılamak" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı dava, Şık'ın milletvekili seçilmesi ve yasama dokunulmazlığına kavuşması nedeniyle durduruldu

İSTANBUL (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, sosyal medyada "Türkiye devleti ve organlarını aşağılamak" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı dava, Şık'ın milletvekili seçilmesi ve yasama dokunulmazlığına kavuşması nedeniyle durdurulmasına karar verildi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya sanık Ahmet Şık'ı, avukatı Can Atalay temsil etti.

Şık'ın avukatı Atalay tarafından celse arasında mahkemeye sunduğu dilekçede, Ahmet Şık'ın İstanbul 2. seçim bölgesinden milletvekili seçildiği belirtilerek, anayasanın 83. maddesi kapsamında yargılamanın durdurulmasına karar verilmesinin istendiği ifade edildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi kapsamında dava açılan sanık Şık'ın, 28 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildiğinin ve sanığın milletvekilliğinin halen devam ettiğinin anlaşıldığını vurguladı.

Anayasanın 83/2 ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/8-2. maddeleri kapsamında Şık ile ilgili kovuşturmanın durmasına hükmeden mahkeme, dava dosyasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Şık'ın Twitter'daki bazı paylaşımlarında, TCK'nın 301. maddesinde yer alan, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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