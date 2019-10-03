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Sıkışan kamyoneti, zıpladılar, kaldırdılar sonunda sallayarak kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 18:13 | Son Güncelleme

Karabük’te önünde duran kamyonete çarpan başka kamyonet, sıkışınca devreye vatandaşlar girdi.

Sıkışan kamyoneti, zıpladılar, kaldırdılar sonunda sallayarak kurtardılar

Karabük’te önünde duran kamyonete çarpan başka kamyonet, sıkışınca devreye vatandaşlar girdi. Ön tarafı kamyonetin arka kasanın demirlerine sıkışan aracı kurtarmak için vatandaşlar zıplayarak, kaldırarak başarılı olmayınca da kamyoneti sallayarak kurtardı.
Kaza, Yeşil Mahalle sanayi kavşağında meydana geldi. Şenil H. idaresindeki 78 AP 075 plakalı kamyonet, önünde bir başka aracın durması üzerine yavaşladığı sırada aynı istikametten gelmekte olan Emre T. yönetimindeki 18 BB 022 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin arka demirlerine tampon ve ön kısmı saplanan diğer kamyoneti kurtarmak için vatandaşlar devreye girdi. İki kamyoneti birbirinde ayırmak için her yolu deneyen vatandaşlar, en son kamyoneti sallayarak diğer araçtan kurtarmayı başardı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken kazadan dolayı sıkışan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Sıkışan kamyoneti, zıpladılar, kaldırdılar sonunda sallayarak kurtardılar

Sıkışan kamyoneti, zıpladılar, kaldırdılar sonunda sallayarak kurtardılar

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