Sıkışan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı

Adana’da otobüs ve kamyonun karıştığı trafik kazasında sıkışan otobüs şoförünü itfaiye arama kurtarma ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre kaza, D-400 Karayolu Adana-Ceyhan istikametinde meydana geldi. 31 TD 403 plakalı otobüs, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camları patlarken, şoför Necmettin Özkan otobüs içerisinde sıkıştı. Polis, itfaiye ve 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahalede bulundu. 22 yolcu otobüsten indirilirken, otobüs sürücüsü itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



