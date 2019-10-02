HABER

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 18:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.Sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 MAS 53 plakalı otomobil Mustafakemalpaşa’dan Azatlı istikametine gitmekte olan 16 SS 364 plakalı kamyonete çarptı.

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.
Sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 MAS 53 plakalı otomobil Mustafakemalpaşa’dan Azatlı istikametine gitmekte olan 16 SS 364 plakalı kamyonete çarptı. İki araçta ağır hasar meydana geldi. Olay yerine gelen İtfaiye ve ambulans ekipleri araçta sıkışan kamyonet sürücüsünü kurtardı. Hafif yaralanan kamyonet şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Bakımını yaptığı traktörün altında kalıp, öldüBakımını yaptığı traktörün altında kalıp, öldü
Adana'da cinayetAdana'da cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.